Zamlar geliyor: Otomobil şirketlerinde Trump tarifeleri baskısı!

Trump’ın 2 Nisan’da bu yana süren gümrük vergileri karmaşası sürerken, birçok sektörün maliyetleri etkilenmeye devam ediyor. Vergi tarifelerinden en çok etkilenen sektörlerin başında da otomotiv geliyor.

Toyota da bu doğrultuda ABD’de bazı modellerinin fiyatlarını artırma kararı aldı. Şirketin hamlesi, piyasa koşulları ve rekabet gibi etkenlere bağlı olarak yapılan rutin fiyat gözden geçirmesinin bir parçası olarak değerlendirildi. Toyota sözcüsü Sunaga, fiyatların bu faktörler doğrultusunda güncellendiğini bir e-posta ile açıkladı.

Kısa süre önce Mitsubishi Motors da ABD’de üç modelinin fiyatlarını artırmıştı. Mitsubishi de fiyat artışlarını, enflasyonu dengelemek amacıyla yapılan düzenli fiyat revizyonları olarak duyurmuştu.

Japon otomobil üreticileri, başta Toyota olmak üzere, ABD pazarına büyük ölçüde ithalat yoluyla araç ve parça tedarik ediyor. Bu şirketler, Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ithal araç ve parçalara yönelik tarifelerin etkisiyle karşı karşıya. Yen zamların ardından otomobil fiyatlarının 270 dolar artacağı açıklandı.

ABD’de üretim maliyetleri ciddi ölçüde arttı

Toyota’nın fiyat artışı kararı, otomotiv sektöründe giderek artan tarifelerin gölgesinde alındı. Başkan Trump’ın çelik ithalatına yüzde 50 oranında vergi uygulaması, ABD’de üretim maliyetlerini ciddi ölçüde artırdı. Uzmanlara göre bu durum, araç başına yaklaşık 2 bin dolarlık ek maliyete yol açıyor.

Benzer şekilde, Ford da Meksika’da üretilen bazı modellerinin fiyatlarını artırdığını açıkladı. Ford, bu kararı otomobil tarifeleriyle ilgili belirsizliklere bağladı. Bu gelişmeler, otomotiv sektöründe tarifelere karşı verilen daha geniş çaplı bir tepkiyi yansıtıyor.

Otomobil tarifeleri daha da artabilir

Başkan Trump, yerli üretim teşvik etmek amacıyla otomobil tarifelerini daha da artırabileceğinin sinyallerini verdi.

Goldman Sachs’ın analizine göre, söz konusu tarifeler ithal araç yatlarını 15 bin dolara kadar yükseltebilir. Bu da hem otomobil üreticileri hem de tüketiciler açısından ciddi bir mal baskı anlamına geliyor.