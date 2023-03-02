ZES şarj istasyonları Avrupa’ya yayılıyor

Mehmet KARA

Türkiye’nin önde gelen enerji oyuncularından Zorlu Grubu, enerji alanında olduğu gibi elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğinde de ülke dışında yoğun bir faaliyet içinde. Zorlu Enerji, tüm dünyada giderek yayılan elektrikli araçlara hizmet sağlayan şarj ağları kurup işletmek üzere oluşturduğu ZES (Zorlu Energy Solutions) markası ile bu pazarda giderek daha fazla öne çıkıyor.

ZES’in yurt dışındaki faaliyetleri, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin Hollanda’daki bağlı ortaklığı Electrip Global BV eliyle, Türkiye dışındaki ülkelerde kurulan yeni şirketler üzerinden genişliyor. Electrip Global BV son olarak şarj hizmeti vermek üzere Macaristan’da Electrip Mobility Service Kft unvanlı yeni bir şirket kurdu. Böylece ZES’in faaliyet gösterdiği ülke sayısı Türkiye ile birlikte 19’a ulaştı. ZES’in Türkiye dışında faaliyet gösterdiği 18 ülkeden 16’sı Avrupa Kıtası’nda yer alıyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de Zorlu Grubu’nun elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği yapmak üzere dolaylı olarak şirket sahibi olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

İstasyon satışı, kurulumu ve işletmeciliği

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Hollanda’daki Electrip Global BV ile bu şirketin diğer ülkelerde kurduğu iştirakler, Türkiye’de olduğu gibi elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmeciliği faaliyetleri yürütmek üzere kuruldu. ZES Türkiye’de kendi araçları için şarj istasyonu kurmak isteyen bireyler ile şirketler için ekipman tedariki ve kurulum hizmetleri sunuyor. ZES, AVM’ler, akaryakıt istasyonları, lojistik merkezleri, otoparklar gibi hizmet noktalarına şarj istasyonu kurmak isteyen işletmelere de ürün, kurulum ve yazılım desteği sunabiliyor.



