Oynak piyasa, hesapları ‘aylığa’ çevirdi

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Demir çelik, alüminyum gibi ürünlerin alım satım platformu olan İş Bankası’nın iştiraki Proemtia’nın sektör buluşmaları toplantısının Ankara serisi yapıldı. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan sektör temsilcileri, son dönemlerde piyasalarda büyük oynaklık yaşandığını belirterek, artık hesaplarını uzun vadeli değil aylık olarak yaptıklarını bildirdiler. Temsilciler satışların önceki yıllara göre iyi gitmekle birlikte kâr marjlarının çok düştüğünü ve geleceğe yönelik temkinli olduklarını kaydettiler.

OSTİM Teknik Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu, kuruluşundan bu yana 1 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Proemtia’nın 6 milyar liralık alım satıma aracılık ettiğini bildirdi. Satıcı sayısının 605, alıcı sayısının 18 bin 370 olduğu bilgisini veren Feyzioğlu, demir çelik ve alüminyumdan oluşan ürün gamına yakın zamanda inşaat malzemelerinin de ekleneceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Yatırım Finansman Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen’in moderatörlüğünde “Demir Çelik ve Alüminyum Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri” paneli yapıldı.

“Kârlılıkta sorun var”

Cangül Demir Çelik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Cangül, deprem bölgesinin mali sıkılaştırma önlemleri dışında tutulması sebebiyle satışların arttığını ancak deprem dışı bölgelerde pek değişim olmadığını bildirdi. Stok maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden Cangül, buna karşılık kârlılıkta sorun yaşandığını vurguladı.

“Planları aylık yapıyoruz”

ACM Alüminyum Genel Müdürü İbrahim Cem Yalçın, Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamanın sektöre de yansıdığını belirtirken, üretimde yüzde 6-8 arasında artış olduğunu aktardı. Yalçın yüksek maliyetlere karşılık stoklu gitmek durumunda kaldıklarını, buna karşılık artık planları aylık yaptıklarını ifade etti.

“Daha iyi ama ağır işleyen piyasa”

Yakup Yılmaz Boru Profil AŞ Genel Müdürü Ramazan Yılmaz, 2024 yılının önceki yıllara oranla daha iyi ancak ağır ilerlediğini kaydederken bunda; yüksek faiz, parasal sıkılaşma ve kredi kısıtlamalarının etkili olduğunu söyledi. COVID, deprem, Rusya-Ukrayna savaşı dahil sektörün başına gelmeyenin kalmadığını ifade eden Yılmaz, Çin ekonomisindeki yavaşlama kaynaklı ortaya çıkan fazla ürünün de fiyatları etkilediğini anlattı.

“Çin direksiyonu nereye kırarsa piyasa oraya gidiyor”

Proemtia Satış ve İş Geliştirme Müdürü Nedim Yalt, piyasada en büyük belirleyicinin Çin olduğuna vurgu yaparak, “Çin direksiyonu nereye kırarsa piyasa oraya gidiyor” dedi. Çeşitli ürünlerin son yıllardaki fiyat gelişimlerine örnek veren Yalt, 671 dolar seviyelerini gören kok fiyatının 204 dolara düştüğünü, cevher fiyatının 237-86 dolar arasında değiştiğini, hurda fiyatının da 642 dolardan, 375 dolara kadar gerilediği bilgisini verdi.

“Yeni bir kalkınma hikayesi yazmak mümkün”

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, makro dengelerde iyileşmeler gözlendiğini ancak mikro bazda şirketlerde stres oluştuğunu bildirdi. Güldağ, önemli şirketlerin de kâr kayıpları yaşadığını, bu koşullarda işletmelerin suyun altında nefesini tutarak yaşamak zorunda olduklarını ifade etti. Enflasyon verilerinin, Aralık ayındaki olası faiz indirimini devreden çıkardığının altını çizen Hakan Güldağ, asıl meselenin 2025 enfl asyonu olduğunu kaydetti. Siyasette de gelişmeler olmakla birlikte yakın dönemde seçim beklemediğini belirten Güldağ, firmaların yeşil dönüşüme hizmet eden ürünler üretmeleri halinde bir fırsat yakalayabileceklerini, Türkiye için yeni bir kalkınma hikayesi yazılabileceğini söyledi.