PAGDER'in yeni başkanı Kenan Benliler

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 39. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucu 6 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Gülsün, görevi Kenan Benliler’e teslim etti.

Genel kurulda 37. ve 38. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Gülsün, “Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de kurumsal yapıyı güçlendirmeye ve katılımcılığı artırmaya özen gösterdik. Bu kapsamda 37. dönemde olduğu gibi 38. dönem boyunca da tüm Yönetim Kurulu toplantılarımızı genişletilmiş olarak düzenledik. Böylece dernek karar alma mekanizmalarında çok sesliliği sağlamaya gayret ettik. PAGDER gerçekten de içinde bulunmaktan keyif alınan ve sektörümüz için çok kıymetli işlere imza atan bir kurum. Böylesi kıymetli bir kurumun başkanlığına iki dönem boyunca beni layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bizden sonra gelen arkadaşlarımız derneğimizi daha da yükseklere taşıyacaklardır.” ifadelerini kullandı.

"Bayrağı sağlam bir şekilde bir sonraki yönetime devrediyorlar"

Genel kurul toplantısına katılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “55 sene bir sektörel derneği sürdürülebilir şekilde başarıyla taşımak ve bayrağı da yeni gelen yönetime devredilmek ne yazık ki çok fazla göremeyeceğimiz bir örnek. Bu vesileyle PAGDER’in kuruluşunda katkı vermiş ve tohumu atmış değerli sanayicilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Selçuk Başkanın görev yaptığı süre son derece zorlu bir dönemdi. Bu dönemde görev yapmak hiç kolay değildi, Selçuk Başkanı ve yönetimini yürekten kutluyorum. Bayrağı sağlam bir şekilde bir sonraki yönetime devrediyorlar.” dedi.

"Plastik sektörü, kimya sektörümüzün en önde gelen endüstriyel alanlarından"

Kendisinin de PAGDER üyesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Plastik sektörü gerek sağladığı istihdam gerek işletme sayısı gerekse ihracattaki hacimsel büyüklüğü bakımından, kimya sektörümüzün en önde gelen endüstriyel alanlarındandır. Böylesine önemli bir sektörü en iyi şekilde temsil eden PAGDER’e ve başarılı iki dönemin ardından görevi gelecek yönetime devreden Sayın Selçuk Gülsün’e hizmetleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"Plastik sektörümüz çok iyi temsil ediliyor"

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “PAGDER, sektörümüzdeki tüm STK’lar içerisinde 55 yıl ile en köklü sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Çok zorlu dönemler geride bırakıldı, fırtına gibi bir pandemi dönemi olmasına rağmen büyük fedakarlıklarla çalışan Selçuk Başkanıma ve yönetim kurulunda görev alan tüm değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada yer alan tüm arkadaşlarımızın cansiperane şekilde çalışması sayesinde plastik sektörümüz çok iyi temsil ediliyor” dedi.

"Sektör olarak zenginliklerimize odaklanmalıyız"

Genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda oy birliği ile yönetim kurulu başkanı seçilen Kenan Benliler yaptığı teşekkür konuşmasında, çözüm odaklı ve uzlaşmacı bir anlayışla yola çıktıklarını belirterek, “PAGDER olarak üzerine hassasiyetle gittiğimiz ve bu dönemde de yılmadan çalışacağımız en önemli konu; eğitim, nitelikli iş gücü ve okullarımızla olan iş birliklerimiz olacak.” dedi.

Konuşmasına devam eden Kenan Benliler, “Plastik sektörü, 7.100 firma ve 310.000 kişilik çalışan gücüyle; 50 milyar dolar üretim ve 11 milyar dolar ihracat değeriyle ülkemizin lider sektörlerinden. Uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ettiğimiz sektörümüzde, an geliyor kendi aramızda farklı görüşlere sahip olabiliyoruz. Lakin bizden kapasite olarak büyük ve kuvvetli olan diğer ülkelerin önüne geçebilmek için öncelikle mücadelemizi arttırmalı ve bunu sağlamak için de eksiklerimizin farkında olarak, zenginliklerimize odaklanmalıyız.” dedi.

PAGDER’de yeni yönetim ve denetim kurulu kadroları

PAGDER’in 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Kenan Benliler (Güven El Plastik), Ali Alper Olgun (Boliş Plastik), Burç Angan (Hürmak Makina), Utku Şahin (So Polymer), Volkan Yaprak (Yapraksan Plastik), Hakan Dirgeme (Beno Plastik), Melih Ateşcan (Nüve Plastik), Latife Karabulut (Ekin Makine), Erkan Aydın (Gema Polimer)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri; Oğuz Han Gürlek (Gürlek Plastik), Murat İçin (Fortis Plastik), Halil Gökhan Can (Gökhan Plastik)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Ömer Köstek (Gurbetçiler Plastik), Selahattin Yılmaz (Erka Ambalaj), Hakan Usta (Akso Polimer), Fatma Köktaş (CFN Kimya), Yavuz Çoroğlu (Borbaylar Polimer), Selçuk Tevrüz (İsko Plastik), İsmail Hakkı Özdoğan (Gediz Ambalaj), Ergun Tamer (RTC TEC), Eyüp Taşkın (Eraco İklimlendirme)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Tarık Özdemir (Tetra Polimer), İbrahim Emirhan Bora (Bora Plastik), Onur Oral (Roboplas Otomasyon)

Kenan Benliler kimdir?

1983 İstanbul doğumlu Kenan Benliler orta öğrenimini FMV Işık Lisesi’nde, lisans eğitimini de Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra profesyonel çalışma hayatına Güven El Plastik firmasında başladı. Benliler, halen genel müdürlük görevine devam ediyor. Benliler, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeliği, PAGDER Aslan Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) Başkan Vekilliği ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.