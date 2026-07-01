PAGEV: Sıfır atık için sıfır sanayi değil; sıfır israf, tam geri dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tek Kullanımlık Plastiklere İlişkin Yönetmelik Taslağı" kapsamında plastik çatal, bıçak, kaşık, tabak, pipet, içecek karıştırıcıları, tek kullanımlık gıda kaplarına, içecek bardaklarına, kapaklarına, kargo poşetlerine, köpük ambalajlar, benzeri tek kullanımlık ürünlere hatta biyobozunur plastiklere yönelik piyasaya arz kısıtlamalarının gündeme gelmesi üzerine PAGEV, düzenlemeye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

PAGEV, çevre hedeflerini, Sıfır Atık vizyonunu ve döngüsel ekonomiyi desteklediklerini vurgulayarak, bu hedeflere bilimsel verilere dayanmayan yasaklarla değil, geri dönüşümü esas alan akıllı politikalarla ulaşılabileceğini belirtti.

"Plastik olmayan her ürün daha çevreci değildir"

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, tek kullanımlık ürünlere ilişkin tartışmalarda ürünün hangi malzemeden üretildiğinden çok, yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Plastik olmayan her ürün otomatik olarak daha çevreci değildir. Bilimsel yaşam döngüsü analizleri dikkate alınmadan getirilecek yasaklar sanayiyi zayıflatır, istihdamı tehdit eder, tüketici fiyatlarını artırır ve çevreye beklenen faydayı sağlamaz. Çevre politikalarında doğru soru 'neyi yasaklayalım' değil; 'nasıl daha az tüketelim, nasıl daha çok toplayalım ve nasıl daha fazla geri dönüştürelim' olmalıdır."

Türkiye'nin 10 milyar dolarlık yatırımı risk altında

PAGEV'in değerlendirmesine göre taslak düzenleme mevcut haliyle yürürlüğe girerse, son 40 yılda oluşan yaklaşık 10 milyar dolarlık makine, kalıp, tesis ve üretim altyapısı yatırımı doğrudan risk altına girecek.

Sektör verilerine göre yalnızca tek kullanımlık plastik ürün grubunda yaklaşık 35 bin kişi doğrudan, bağlantılı sektörlerle birlikte ise 100 bin kişiye ulaşan istihdam etkilenebilecek. Bu durumun yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayan sosyal bir etki oluşturabileceği belirtiliyor.

Ayrıca plastik ürünlerin yerine önerilen alternatiflerin önemli bölümünün daha yüksek maliyetli olduğu, özellikle kâğıt pipetlerin plastik pipetlere göre 5 ila 7 kat, bambu ve ahşap ürünlerin ise büyük ölçüde ithalata bağlı olması nedeniyle tüketici fiyatlarını artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Paket servis, hazır yemek, su, süt, yoğurt, peynir, zeytin, kahve, ayran, meyve-sebze reyonları ve hızlı tüketim ürünleri bu maliyet artışından doğrudan etkilenecektir. Bugün vatandaşın günlük hayatında sık kullandığı bu ürünlerde ambalaj maliyetinin artması, raf fiyatlarına ve hizmet bedellerine yeni bir enflasyon baskısı olarak yansıyacaktır. Enflasyonla mücadelenin en önemli gündem olduğu bir dönemde, bilimsel ve ekonomik etki analizi yapılmadan getirilecek yasaklar; vatandaşın su, kahve, yemek, peynir, süt ve paket servis maliyetlerini artıracak, dar gelirli kesimler üzerinde yeni bir yük oluşturacaktır" denildi.

Bilimsel rapor farklı sonuç ortaya koydu

PAGEV tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve uluslararası standartlara göre PAGEV'in İtalyan paydaşı Promo tarafından hazırlanan "Sofra Gereçlerinin Gıda Maddeleriyle Birlikte Kullanımına Dair Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)" raporu ise tek kullanımlık ürünlere ilişkin tartışmalara bilimsel bir bakış açısı getiriyor.

Uluslararası bağımsız kuruluş tarafından doğrulanan rapora göre, aynı kullanım amacı için değerlendirildiğinde ekseriyetle kâğıt ve biyoplastik alternatiflerin karbon ayak izi, plastik ürünlerden daha yüksek olabiliyor.

Raporda bin adet tabak üzerinden yapılan hesaplamada polipropilen (PP) tabağın karbon ayak izi 56,6 kilogram CO₂ eşdeğeri olarak hesaplanırken, selüloz/kâğıt tabaklarda bu değer 97,2 kilogram CO₂, PLA tabaklarda ise 87,9 kilogram CO₂ seviyesinde gerçekleşti.

"Sorun plastik değil, geri dönüşmeyen ürünler"

PAGEV'e göre çevre politikalarının odağında malzeme yasakları değil, geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi yer almalı.

Yavuz Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorun plastiğin varlığı değil; geri dönüşmeyen ürünler, yetersiz toplama altyapısı, yanlış atık yönetimi ve israftır. Türkiye çevresel hedeflerine sanayisini durdurarak değil, sanayisini dönüştürerek ulaşabilir. Sıfır Atık; sıfır sanayi değil, sıfır israf ve tam geri dönüşüm anlayışıdır."

PAGEV'den çözüm önerileri

PAGEV, yönetmelik taslağı yerine geri dönüşüm odaklı bir dönüşüm modeli önererek şu başlıklara dikkat çekti:

• Geri dönüştürülemeyen ürünlerde bilimsel kriterlere göre kademeli kısıtlama,

• Geri dönüştürülebilir ürünlerin desteklenmesi,

• Geri dönüştürülmüş ham madde kullanımının teşvik edilmesi,

• Depozito İade Sistemi ile ayrı toplama ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi,

• Tüketicilerin bilimsel veriler doğrultusunda bilinçlendirilmesi,

• Türkiye'nin üretim yapısına uygun, sanayiyle birlikte geliştirilecek uygulanabilir bir mevzuat hazırlanması.

COP31 öncesi Türkiye'ye yakışan model

PAGEV, Avrupa Birliği uygulamalarının da tek tip yasaklardan oluşmadığını, birçok ülkede geri dönüşüm, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, üretici sorumluluğu ve depozito sistemlerinin ön plana çıktığını belirterek, Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi ve bu ürünlerde en büyük ihracatçısı olan Türkiye'nin de benzer şekilde çevre hedefleri ile sanayi rekabetçiliğini birlikte koruyan bir model geliştirmesi gerektiğini vurguladı.