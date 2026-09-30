Paslanmaz çeliğe vergi geldi, ithalat 2 milyar dolara fırladı!

Paslanmaz çeliğe gelen ek vergiler nedeniyle sektör üzerinde artan maliyet baskısı, endüstriyel mutfak sektöründe üreticilerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Sektörde özellikle kaşık ve çatal üretiminde yaşanan gerilemenin kritik bir noktaya ulaştığı konuşuluyor. Geçmişte Türkiye’de üretimi yapılan bu ürünlerde ithalatın ağırlık kazanmasıyla birlikte yerli üretimin giderek daraldığı, sektörün adeta kaybolma noktasına geldiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri gelinen durumu, 'bir sektör gözlerimizin önünde kayboluyor, adeta bitiyor' sözleriyle tanımlıyor.

Üstelik sorun yalnızca sofra ürünleriyle sınırlı değil. Endüstriyel mutfak ekipmanlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Set üstü ekipmanlarda iki sene önce çok düşük olan ithalatın bugün yaklaşık 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması, sektördeki sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor.

Üreticiden ithalatçıya dönüşüm

Sektörde konuşulan bir diğer başlık ise bazı yerli üreticilerin artan maliyetler karşısında üretim yerine ithalata yönelmek zorunda kalması. Paslanmaz çeliğin maliyet yapısı, özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu ürün gruplarında Türkiye’de üretim yapmayı giderek daha zor hale getiriyor.

Bu durum, bir tarafta Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini koruma ihtiyacını, diğer tarafta ise artan nihai ürün ithalatını aynı anda gündeme getiriyor. Sektör temsilcileri arasında, paslanmaz çelikte maliyetlerin aşağı çekilmesine yönelik yeni bir düzenleme ihtiyacının daha yüksek sesle konuşulmaya başlandığı görülüyor.

Paslanmaz çelikte yeni bir denge arayışı

Paslanmaz çelikteki maliyet baskısının yalnızca iç pazardaki üretimi değil, ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü de etkilediği belirtiliyor. Sektörde, Türkiye’nin üretim altyapısını koruyabilmesi ve ihracatta yeniden ivme kazanabilmesi için paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki beklenti giderek güçleniyor. Sektör temsilcileri, ham madde maliyetlerindeki baskının azaltılması halinde Türkiye’deki üretimin ve ihracatın yeniden ivme kazanabileceği görüşünü dile getiriyor.