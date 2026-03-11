Paslanmaz çelikte hedef yerli üretimi başlatmak

İMAM GÜNEŞ- İSTANBUL

Paslanmaz çelik sektörü, zor geçen bir yılın ardından yerli üretim hedefini yeniden gündemine aldı. Sektörde paslanmaz çelik ithalatına ilişkin davanın kazanılması önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, iç tüketimin 1 milyon tona ulaşması halinde Türkiye’de üretim yatırımı için adım atılabileceği ifade ediliyor.

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, PASİD üyesi firmalar, siyasi parti temsilcileri, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Sektörün zor bir yılı geride bıraktığını kaydeden PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, buna rağmen paslanmaz çelik ithalatına ilişkin davanın kazanılmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Hedef Türkiye’de paslanmaz üretimini başlatmak

Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi için yatırım seçeneklerinin de değerlendirildiğini belirten Küçükemre, geri dönüşüme dayalı bir fabrikanın 1-2 milyar dolar, entegre bir eritme tesisi kurulmasının ise 6-8 milyar dolar civarında yatırım gerektirdiğini ifade etti. Kamu tarafıyla bu konunun görüşüldüğünü söyleyen Küçükemre, iç tüketimin belirli bir seviyeye ulaşmasının kritik olduğunu dile getirdi.

Sektör olarak üretim kapasitesinin artırılması için kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürütmek istediklerini dile getiren Küçükemre, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çevre ülkelerde paslanmaz çelik fabrikası yok. Eğer biz kurabilirsek bu ülkeler ürünlerini bizden alacaklar. Türkiye’de iç piyasada tüketim 750 bin tona ulaştı. 1 milyon tona ulaşıldığında yatırım için düğmeye basılabileceği ifade ediliyor. Bu konuda kamu tarafına da görüşlerimizi anlattık ve karşılık bulduk. Bundan sonraki görevimiz Türkiye’de paslanmaz üretimi için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte hareket etmek. Basınla birlikte kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve bu ürünün Türkiye’de üretilmesini sağlamak istiyoruz. Bu yolda hem paydaş hem ortak olacağız ve üretim için her yolu deneyeceğiz”

İhracatta yüzde 20 artış beklentisi

Sektörün ihracat performansına da değinen Küçükemre, miktar bazında 140 bin ton ihracata karşılık yaklaşık 750 milyon dolarlık gelir elde edildiğini, işlenmiş mamul tarafında ise toplam büyüklüğün 6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu yıl ihracatta yaklaşık yüzde 20 artış beklediklerini kaydeden Küçükemre, paslanmaz çeliğin dünya demir çeliği içinde payının da yüzde 3 seviyesine yükseldiğini söyledi. Paslanmaz çeliğin kullanım alanlarının hızla genişlediğini ifade eden Küçükemre, geri dönüşümün artmasıyla maliyetlerin düşeceğini ve talebin daha da artacağını belirtti. Türkiye’de kişi başına paslanmaz çelik tüketiminin yaklaşık 2,5 kilogram seviyesinde olduğunu hatırlatan Küçükemre, bu rakamın Almanya’da 16 kilogram düzeyinde bulunduğuna dikkat çekti.