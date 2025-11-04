Pekintaş Holding’ten sürdürülebilirlik atağı

Faaliyet gösterdiği sektörlerde yenilikçi çözümleriyle kendini tanıtan Pekintaş Holding, çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımlarını da duyuruyor. 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve enerji tüketiminde yüzde 61, su tüketiminde yüzde 58 azalma sağlayan, yaklaşık 32.000 m²’lik alana sahip Schmid-Pekintaş Giga Factory binası, LEED Gold Sertifikası aldı. Böylece Pekintaş Holding hem Türkiye’de hem de bölgede sürdürülebilirlik vizyonu olan sayılı firmalar arasındaki yerini aldı.

Pekintaş Holding, Schmid-Pekintaş Giga Factory binası ile, dünyada çevre dostu ve sürdürülebilir yapıların en prestijli göstergelerinden biri olarak kabul edilen LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Sertifika, Pekintaş Holding’in yalnızca mühendislik ve üretimde değil, sürdürülebilirlikte de yer alan bir kurum olduğunu tescilledi.

Türkiye’de bu seviyedeki sertifikaya sahip sayılı projeden biri olan Giga Factory, Pekintaş’ın global ölçekte de yer almasını sağlarken, yerelde de sektöründe örnek teşkil etmesini sağladı. Pekintaş Holding, hayata geçirdiği sürdürülebilir altyapı ile gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonunda somut bir adım attı.

Çalışanlara, müşterilere ve topluma fayda

LEED Gold sertifikalı Schmid-Pekintaş Giga Factory binası; çalışanlar için daha sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı yaratırken, müşteriler için de çevreye duyarlı bir marka algısını pekiştiriyor. Aynı zamanda sürdürülebilir kaynak yönetimi sayesinde yeşil bir gelecek adına topluma katkı sunarken, yakalanan başarının Pekintaş şirketler grubu vizyonunun bir yansıması olduğunun altını çizen Pekintaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, sertifika sürecine dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“LEED Gold sertifikamız ile sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum için daha yeşil bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

10 ayda tamamlandı

10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Schmid-Pekintaş Giga Factory binası enerji, su ve kaynak verimliliğini merkeze alan tasarımıyla öne çıkıyor. Bina; doğal ışık kullanımı, yüksek yalıtım performansı, enerji verimli cephe sistemleri, güneş panelleri, düşük VOC’lu malzemeler ve atık ayrıştırma altyapısı gibi çevreci uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda bina; enerji tüketiminde yüzde 61,6, peyzaj su kullanımında yüzde 58, iç mekân su kullanımında yüzde 42,97 ve karbon salımında yüzde 62,3 azalma sağladı.