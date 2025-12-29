Perakende krizi derinleşiyor: Tedarikte dışa bağımlılık kapıda

Türkiye’de 1 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağlayan organize perakende sektörü, talep düşüşü ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle zor bir süreç yaşıyor. Artık belirsizlik, bu dönemin en belirgin özelliği haline gelirken, vatandaşlar da fiyatların ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu ayırt etmekte güçlük çekiyor.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, perakende sektörünün büyüme ivmesini kaybettiğini belirterek, “Sektörümüz dört motorlu bir uçak gibi çalışıyor. Şu anda sadece bir motorla ilerliyoruz dedi. Nefes'in haberine göre Yanıkoğlu Diğer motorları da devreye sokmamız gerekiyor. Çünkü bu yapı, dört motorlu olarak tasarlanmış; aksi takdirde uzun mesafeleri yüksek performansla kat edemeyiz. Talep tarafı durma noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

"Dış kaynaklarla büyümek zorunda kalacağız"

TÜSİAD’ın “Türkiye Perakende Pazar Değerlendirmesi Raporu’yla ilgili düzenlenen panelde konuşan Yanıkoğlu, AVM yatırmalarının durduğunu, yeni emlak arzının olmadığını kaydederek, “Bu ve benzeri durumlar tedarik sisteminde de olumsuzluklara yol açacak. Türkiye büyük nüfusuyla sadece kendisine değil bütün bölgesi için bir üretim ve lojistik üssü olabilecekken, aksine büyümeyi kaybedersek dış kaynaklarla büyümek zorunda kalacağız. O nedenle büyüme iştahını yeniden yakalamamız gerekiyor” diye konuştu.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ise, müşterilerin beklentilerinin basit olduğunu anlatarak, “Bizde bütçe dönemi büyük hazırlıklar var. Online müşterilere lokum gönderiyoruz. Lokumdan aldığımız geri dönüşümü milyonluk teknoloji yatırımlarından almıyoruz” dedi.

"Marketler pazar günü kapalı olursa fiyatları olumsuz etkiler"

Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olmasıyla ilgili söylemleri eleştiren Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, “Bu durum tüketici talebine aykırı bir şey. Tüketici esneklik istiyor. Marketler pazar günü kapanırsa fiyat istikrarına olumsuz etki edecek. Tedarik zincirinin bir gün dahi kırılması Türkiye’de zaten çok önemli bir enflasyon artırıcı unsur olan ürünlerdeki zayiatın, özellikle de taze ürünlerde zayiatın artmasına yok açacak. İstihdama yaratacağı sorunlar var” dedi. Yanıkoğlu, yüksek enflasyondan sonrasının da planlanması gerektiğini söyledi.

"Türkiye’de tüketici artık ucuz nedir, pahalı nedir bilemiyor"

FutureBright Group Yönetici Ortağı Akan Abdula, belirsizlikle yaşamayı öğrenmek gerektiğine dikkat çekerek, “Belirsizlik artık refleks değil kalıcı. Türkiye’de tüketici artık ucuz nedir, pahalı nedir bilemiyor. Her şey pahalı artık” dedi. Güven markalarının önem kazandığını anlatan Abdula, “15 yılda biz aşk markalarına, mutluluk veren markalara kapıldık. Şimdi güvenilir markalar öne çıkıyor” diye konuştu.