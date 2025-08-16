Perakende sektöründe tasfiye olunacak alacak krizi!

2024 Haziran’da perakende sektörde tasfiye olunacak alacak 14.5 milyar TL iken bu yıl yüzde 372 artışla 68.5 milyar TL’ye çıktı.



Türkiye perakende sektörü zor bir süreçten geçiyor. Satışlar dramatik şekilde düşerken, AVM ciroları erirken sektörde tasfiye olunacak kredi miktarı da son bir yılda üçe katlandı. AVM ciro endeksi ise 2025 Haziran’da enflasyondan arındırıldığında yüzde 8’lik reel bir daralma kaydetti. Ödemesi geciken kredileri gösteren “tasfiye olunacak krediler” kalemi incelendiğinde toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler öne çıktı.

2024 Haziran ayında bu sektörde tasfiye olunacak alacak miktarı 14 milyar 513 milyon TL iken aradan geçen bir yılda yüzde 372 artışla 68 milyar 485 milyon liraya fırladı. Sektörün kullandığı nakdi kredi miktarı da aynı dönemde 1 trilyon 103 milyar liradan 2 trilyon 822 milyar liraya yükseldi. Tasfiye olunacak kredilerde ikinci sırada 64 milyar 776 milyon TL ile inşaat işletmeleri yer aldı. Geçen yıl aynı dönemde bu sektördeki tasfiye olunacak akacak miktarı 46 milyar 730 milyon liraydı.

Markalar indirimli satışlarla dönmeye çalışıyor

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “Markalı perakende, nakit akışını yılın ilk yarısında indirimli satışlarla döndürmeye çalıştı. İSatışlarda reel olarak düşüş devam ediyor. Nakit akışını devam ettirmek isteyen üyelerimiz, kârlılığı ikinci planda bırakarak bu zor dönemi atlatmaya çalışıyor” dedi.

Tasfiye olunacak alacaklar 2025 Haziran ayı itibarıyla 539 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne göre, tasfiye olunacak alacakların 515 milyar TL’si bankalara ait. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Haziran 2025’te, bir önceki yıla göre 0.7 puan artarak yüzde 2.6’ya yükseldi. Kullandırılan toplam nakdi krediler Haziran 2025’te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 20.5 trilyon TL’ye yükseldi.

Ticari krediler yüzde 41 arttı

Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın derlediği bilgilere göre; Haziran 2025’te ticari krediler yüzde 41 artarak 15.7 trilyon TL’ye yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Nakdi krediler içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 29 artarak 7.952 milyar TL olurken; döviz cinsinden krediler ise yüzde 55 artarak 7.784 milyar TL olmuştur. Döviz cinsinden kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti. TBB Risk Merkezi verilerine göre toplam gayri nakdi krediler Haziran 2024’e göre yüzde 45 artarak 7.513 milyar TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 32 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.