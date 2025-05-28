Perakende sektöründen asgari ücrete ara zam çağrısı!

Perakende Günleri 2025 kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde perakendeciler, AVM temsilcileri, tedarikçiler ile teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmaları bir araya geldi. Sektörün mevcut sorunları ve çözüm önerileri tartışılırken, öne çıkan başlıklardan biri asgari ücrete ara zam talebi oldu.

Sektörün mevcut durumu masaya yatırıldı

Perakende Günleri 2025'in açılışında yapılan basın toplantısında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge perakende sektörünün mevcut durumunu, sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuştu.

"Güçlü bir ara zammın perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz”

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sektördeki daralmaya işaret ederek, ara zam ihtiyacını dile getirdi. Tınastepe, "Tüketici makul bir maliyetle borçlanamadığı için harcama yapmıyor. İç talebi, perakende sektöründe işleri artırabilmemiz için aslında bir ara zamma ihtiyaç var. Türkiye'de ücretler arttığı zaman harcama artıyor. Dolayısıyla güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye mutlaka can suyu olacak"

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise ara zam sorusuna yönelik, "Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada, benim değerlendirmemle ekonomiye mutlaka bir can suyu olacağı yönünde. Gıda perakendecileri olarak istihdamda artışlara devam ediyoruz, geçen yıllarda bir eksiklerimiz vardı, yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Şu anda istihdam kaygımız yok, pek de görünmüyor” diye konuştu.