Perakende sektöründen dikkat çeken öneri: Pazar günü marketler kapalı olsun

Federasyon, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunu açıkladı. Raporda, yerel zincir mağazaların istihdama katkıları, gençlerin sektöre bakışı ve kadın istihdamının bölgesel etkileri gibi birçok konuya değinilirken, çözüm önerilerine de yer verildi.

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi pek çok alanda iş imkânı sunan sektör, özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı oluşturuyor. Ancak 18-30 yaş arasındaki gençlerin sektörü kalıcı bir kariyer olarak görmediği, perakendeyi “ara durak” olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Kadın istihdamının yoğun olduğu perakende sektöründe, çalışan kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal desteklerin artırılması gerektiği belirtildi.

"Pazar günleri marketler kapalı olsun önerisi"

Raporda öne çıkan önerilerden biri ise marketlerin pazar günleri kapalı olması oldu. Bu uygulamanın, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini sağlayarak iş ve sosyal hayat arasında denge kuracağı ifade edildi. Ayrıca, bu durumun sürdürülebilir istihdamı güçlendireceği ve küçük esnaf için de destek niteliğinde olacağı kaydedildi.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor ve sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa aile birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz.”

Düzgün, ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, pazar günü tatilinin Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi önce pilot bölgelerde uygulanabileceğini söyledi. Ayrıca, bu adımın küçük esnaf için “can suyu” olacağını vurguladı.

“Bu uygulama hem yerli ekonomiyi hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.