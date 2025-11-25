Çinli e-ticaret devinin gelirleri beklentileri aştı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, ikinci çeyrek sonuçlarında analist tahminlerini geride bıraktı. Şirketin bir saatte teslimat yatırımları alışveriş uygulamalarına daha fazla kullanıcı çekerek gelirleri desteklerken, bulut bölümü güçlü büyüme kaydetti.

Alibaba, 30 Eylül’de sona eren ikinci çeyrekte 247,8 milyar yuan (34,8 milyar dolar) gelir elde etti. Analistler 242,65 milyar yuan gelir bekliyorlardı. Gelirler yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Yatırımcıların odağında yapay zekâ gelirlerini kaydeden bulut bölümü bulunuyor. Alibaba’nın bulut gelirleri yıllık yüzde 34 artışla 39,8 milyar yuana ulaştı ve 37,9 milyar yuanlık beklentiyi aştı. Bu büyüme, haziran çeyreğinde kaydedilen yüzde 26’lık artışın da üzerinde.

Şirket Eylül ayında, şubat ayında duyurduğu üç yılda 380 milyar yuanlık (53 milyar dolar) yatırım planına ek olarak yapay zekâ modelleri ve altyapı geliştirmelerine daha fazla kaynak ayıracağını açıklamıştı.

Öte yandan Alibaba, Çinli rakipleriyle birlikte yoğun rekabetin yaşandığı "anlık ticaret" segmentine büyük yatırımlar yapıyor. Bu alan, belirli ürünlerde süper hızlı teslimat vaat ediyor. Ancak bu yatırımlar, bulut iş kolundaki güçlü performansa rağmen şirketin genel karlılığını baskılamaya devam ediyor.