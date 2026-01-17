Maliyet baskısı kasiyersiz kasaları sorunlarına rağmen büyüttü

The Economist haberine göre, süpermarketlerde yaygınlaşan kasiyersiz kasa sistemleri, performans açısından insan kasiyerlerin gerisinde kalsa da perakende sektöründe önemli bir yer edindi. Bu durum, teknolojinin, sorunlara rağmen ekonomik gerekçelerle belirleyici olabildiğini ortaya koyuyor.

ABD’de ilk self-servis market 1916 yılında açılırken, otomatik kasa sistemleri ilk kez 1986’da devreye alındı. Bu teknolojilerin geniş çaplı kullanımı ise 2000’li yıllarda hız kazandı. Başlangıçta sınırlı olan uygulamalar, perakendecilerin verimlilik ve maliyet arayışlarıyla birlikte yaygınlaştı.

Sorunlar sürüyor

Kasiyersiz kasa sistemleri, müşterilerden belirli davranış değişiklikleri talep etti. İlk dönemlerde sık yaşanan sistem hataları, yanlış uyarılar ve ürün tanımlama sorunları öne çıktı.

Güncel kullanımda ise yaş doğrulama, ürün tanıma ve tartı kontrolleri gibi adımlar işlem süresini uzatıyor. Kasiyerler bu işlemleri daha hızlı ve esnek biçimde gerçekleştirebiliyor.

Maliyet avantajı belirleyici oldu

Kasiyersiz kasaların kalıcı hale gelmesinde en önemli seçenek maliyet oldu. Aynı anda daha az personelle daha fazla müşteriye hizmet verilebilmesi, perakendecilere önemli bir “tasarruf” imkânı sundu. Bu süreçte müşteri alışkanlıkları da zamanla değişti ve otomatik kasa teknolojileri kademeli olarak geliştirildi. Ancak tamamen insanlı kasaların ortadan kalktığı bir yapı oluşmadı.

Yoğun saatlerde kasiyerlerin işlem hızı daha yüksek

Yoğun alışveriş saatlerinde insan kasiyerlerin işlem hızının daha yüksek olduğu gözlendi.

Müşteri tercihleri ise yaş gruplarına ve bireysel alışkanlıklara göre farklılık gösterdi. Perakendeciler, maliyetleri düşürme, müşteri memnuniyetini koruma ve stok kaybını azaltma hedeflerini aynı anda yönetmek zorunda kaldı.

Yüksek kurulum maliyetleri

Stok kaybını sınırlamak amacıyla ağırlık sensörleri, uyarı sistemleri ve kontrollü çıkış kapıları gibi önlemler devreye alındı. Bu uygulamalar hırsızlığı azaltırken, işlem sürelerini uzattı.

Sensörlü ve tamamen kasasız mağaza modelleri ise yüksek kurulum maliyetleri nedeniyle sınırlı kaldı. RFID gibi teknolojiler daha çok yüksek kâr marjlı ürünlerde kullanılabilir oldu.

Sistem tamamen hazır değil

Kasiyersiz kasa teknolojileri büyük sıçramalar yerine aşamalı bir gelişim izledi. Son dönemde üstten kameralarla ürün tanıma yapabilen yapay zekâ destekli sistemler geliştirildi. Ancak perakende sektöründe insan kasiyerlerin tamamen devre dışı kaldığı bir yapı henüz hayata geçirmeye hazır görünmüyor.