TEPAV: Perakende güveni yükseldi ama zayıf görünüm sürüyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 10,5 puan artarak -4,6 puana çıktı. Aylık bazda toparlanmaya rağmen yıllık bazda zayıf görünüm devam etti.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre aylık bazdaki iyileşmeye rağmen endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 12,6 puan daha düşük seviyede gerçekleşti. Bu durum, kısa vadede toparlanma sinyalleri görülse de perakende sektöründe genel görünümde kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.

Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2026’da 3,3 puana yükseldi. Böylece satış beklentileri, bir önceki aya göre 12 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan arttı. Aynı dönemde işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 5,4’ten yüzde 13,5’e yükselirken, değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 84,5’e geriledi.

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna ilişkin değerlendirmeler Mart 2026’da -41 puan oldu. Bu değer, Şubat 2026’ya göre 34,5 puanlık artışa işaret etse de geçen yılın aynı ayına göre 45,9 puanlık gerilemeye işaret etti. Ankete katılanların yüzde 63’ü işlerinde düşüş yaşandığını belirtirken, yüzde 22’si artış olduğunu ifade etti.

Zayıf görünüm izlenen sektörler

Alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “diğer” ve “motorlu taşıtlar” sektörlerinde değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “mobilya ve ev içi kullanım ürünleri” ile “elektrikli ev aletleri” sektörlerinde daha zayıf bir görünüm izlendi.

Perakende güveni bölgeler bazında incelendiğinde, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara bölgelerinde değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık Ege, Batı Anadolu, İstanbul, Batı Karadeniz ve Batı Marmara bölgelerinde daha sınırlı bir görünüm kaydedildi.

AB-27 Perakende Güven Endeksi Mart 2026’da -5,6 puan değerini aldı. Bu veri, AB’de perakende güveninin hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını gösterdi. Türkiye’nin perakende güvenindeki yıllık değişimin ise AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının altında kaldığı görüldü.