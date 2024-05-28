Pınar Süt, yeni ambalajı için 300 milyon TL yatırım yapacak

Pınar Süt, 50 yılı aşkın tecrübesiyle, sağlık, kalite ve inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor. Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla çalışmalarını gerçekleştiren Pınar Süt, modern tasarıma sahip yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacak.

Yeni nesil ambalajları Türkiye ile ilk defa buluşturan Pınar Süt, Sade Süt, Pınar Organik Süt, Pınar Çocuk Sütü ve Pınar Denge Süt çeşitlerinde Ultra Edge ambalajı tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Yeni ambalajlar, özel tasarlanmış kapağıyla kolayca çevrilip açılıyor, geniş ağız çapıyla kesintisiz ve kontrollü olarak dökülebiliyor. Kolaylıkla kavranabilmesiyle tutuş rahatlığı sağlayan Pınar Süt'ün yeni nesil ambalajı, dolaplarda yer tasarrufu da sağlıyor.