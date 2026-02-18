Platformder’den finansal okuryazarlık semineri: Sektör ve akademi bir araya geldi

Personel Yükseltici Platform (PYP) sektöründe finansal sürdürülebilirlik, doğru yatırım kararları ve risklerin etkin yönetimi, son yıllarda yaşanan kur dalgalanmaları, yüksek finansman maliyetleri ve tahsilat riskleri nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Sektörün büyüme eğilimini sürdürdüğü bir dönemde, şirketlerin yalnızca filo genişletmeye odaklanması yeterli görülmüyor; yatırımın geri dönüş süresi, nakit akış dengesi, sözleşme altyapısı ve fiyatlama stratejilerinin bütüncül biçimde yönetilmesi kritik hale geliyor. Bu kapsamda Platformder tarafından düzenlenen “Personel Yükseltici Platform Sektöründe Finansal Okuryazarlık Semineri”, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla 11 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Etkinlik, akademi, finans ve saha pratiğini aynı çatı altında buluşturarak PYP kiralama şirketlerinin karşı karşıya olduğu finansal riskleri çok boyutlu şekilde ele aldı. Programın sunuculuğunu Platformder Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Tuncer üstlenirken, seminerin açılış konuşması Platformder Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın tarafından yapıldı.

Günaydın konuşmasında PYP sektörünün yalnızca makine kiralama dünyasının bir parçası değil; iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, sürdürülebilirlik ve modern şehirleşmenin stratejik bir bileşeni olduğuna vurgu yaptı. Sektörün büyümesinin Türkiye’de sanayi, inşaat, altyapı ve hizmet ekonomisinin gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Günaydın, büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için finansal okuryazarlığın sektörün merkezine yerleşmesi gerektiğini ifade etti.

Açılış bölümünde 2025 yılı itibarıyla sektörde gözlenen hareketlilik ve büyümenin altı çizilirken, bu büyümeyi şekillendiren temel risk alanları da hatırlatıldı. Kur, faiz ve enflasyon gibi makro göstergelerin yanı sıra maliyet baskısı, tahsilat riskleri ve finansmana erişim koşullarının, kiralama şirketlerinin günlük operasyonlarından stratejik yatırım kararlarına kadar geniş bir alanda belirleyici olduğu belirtildi. Platformder’in hedefinin yalnızca sektörü büyütmek değil; “kaliteli büyüme” anlayışıyla kurumsallığı, finansal disiplini ve risk yönetimini güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Seminerin ilk sunumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi, Finansal Uygulama Merkezi Direktörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Aslanoğlu, küresel ekonomi gündeminin artan belirsizlikler, jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki değişimler ve finansal piyasaların dalgalı seyriyle şekillendiğini belirtti. Sunumda dünya ekonomisinde belirsizlik endekslerinin yükseliş eğilimine dikkat çekilirken, küresel enflasyon görünümünün 2026 döneminde kademeli olarak gerileme beklentisiyle izlendiği aktarıldı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde büyüme, enflasyon, para politikası ve ödemeler dengesi başlıkları öne çıktı. Aslanoğlu, sermaye yoğun sektörlerde kur ve faiz dengesinin yatırım kararları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Seminerin ikinci sunumu GAIA Fintech Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortağı Dr. Tuğba Özay tarafından gerçekleştirildi. Özay sunumunda, küresel büyüme, kur ve ticaret politikalarının Türkiye’de sanayi ve inşaat sektörü üzerinden PYP kiralama şirketlerine nasıl yansıdığını ele aldı. Sunumda yer alan verilere göre Türkiye PYP sektörünün son 10 yılda yaklaşık yüzde 620 büyüme kaydettiği, 2013 yılında yaklaşık 4.160 adet seviyesinde bulunan makine parkının 2023 itibarıyla 30.000 adede ulaştığı ve 2025 yılı için 35.000 adet seviyesinin öngörüldüğü paylaşıldı. Türkiye’nin 100.000 kişiye düşen makine sayısında 41 seviyesinde bulunduğunu, Avrupa ortalamasının 64, ABD’nin ise 165 seviyesinde olduğunu belirten Özay, Avrupa ortalamasına yaklaşabilmek için makine parkının 50.000 adet seviyelerine çıkması gerektiğini ifade etti.

Sunumun dikkat çeken başlıklarından biri, sektörde yatırım yapısının büyük ölçüde döviz endeksli olması oldu. Paylaşılan verilere göre yatırımların yaklaşık yüzde 90’ı döviz endeksli gerçekleşiyor. Bu nedenle kur riski yönetimi, operasyonel başarı kadar kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Özay, döviz borcu bulunan işletmelerin gelir yapısını da döviz endeksli kurgulamasının “doğal hedge” yaklaşımı açısından önem taşıdığını belirtti. TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri ışığında önümüzdeki 12 aya ilişkin dolar ve enflasyon beklentilerinin, maliyet yönetimi ve fiyatlama stratejilerini daha da önemli hale getirdiği değerlendirildi. Yerli üretimin düşük yatırım maliyeti ve hızlı müdahale avantajı sunduğu; ikinci el değerinin ise filo için stratejik bir rezerv niteliği taşıdığı vurgulandı.

Seminerin üçüncü sunumu Fatih Vinç Genel Müdürü Bekir Erdemli tarafından gerçekleştirildi. Erdemli, kiralama sektöründe finansal okuryazarlığın yalnızca teorik bir bilgi alanı değil, sahadaki kârlılık, tahsilat ve yatırım performansını belirleyen bir yönetim disiplini olduğunu ifade etti. Yatırım geri dönüş süresi ve amortisman kavramı, sektörün finansal sürdürülebilirliği açısından merkezde konumlandı. Makine satın alma maliyeti, finansman maliyeti, sigorta giderleri, operasyon giderleri ve aylık kira gelirlerinin, doluluk oranlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Hedef amortisman sürelerinin 24, 36 ve 48 ay gibi dönemler üzerinden planlanmasının yatırım kararlarını ölçülebilir hale getirdiği aktarıldı.

Erdemli, doluluk kavramının yalnızca fiziksel doluluk olarak değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. Bir makinenin kirada olmasının, yüksek fiyatla kirada olması anlamına gelmediğini; dolayısıyla “fiziksel doluluk” ile “finansal doluluk” arasındaki farkın doğru analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Makine bazlı kâr/zarar tabloları ile filodaki düşük performanslı, sürekli arıza üreten ve kârlılığı eriten makinelerin tespit edilebileceği vurgulandı. Tahsilat yönetimi başlığında ise cari yaşlandırma analizleri, tahsilat hedefleri, müşteri kategorilendirme, gecikme yönetimi ve yasal süreç kararlarının, işletmelerin nakit akışını doğrudan etkilediği belirtildi. EBITDA (FAVÖK) göstergesi üzerinden yapılan değerlendirmede ise operasyonun nakitle döndüğü hatırlatılarak nakit akış yönetiminin kritik rolü öne çıkarıldı.

Seminerin son bölümünde Platformder Hukuk Danışmanı tarafından kiralama sektöründe sözleşme yönetimi ve alacak takibi başlığı ele alındı. Bu bölümde, finansal okuryazarlığın yalnızca mali tablolarla sınırlı olmadığı; sözleşme altyapısı, teminat yapısı, tahsilat süreçleri ve hukuki takip mekanizmalarının da finansal sürdürülebilirliğin temel unsurları arasında yer aldığı vurgulandı. Sektörde bir işin kârlılığının çoğu zaman fiyat üzerinden değil, tahsilat başarısı üzerinden belirlendiği ifade edilerek, sözleşme hükümlerinin kur riski, vade yapısı, gecikme süreçleri ve teminat mekanizmalarını kapsayacak şekilde doğru kurgulanmasının önemi belirtildi.

Etkinliğin genel değerlendirmesinde, PYP sektörünün niceliksel büyümeden niteliksel dönüşüm aşamasına geçtiği ortak görüş olarak öne çıktı. Makine parkındaki büyüme ivmesi güçlü bir potansiyel ortaya koyarken, sektörün sürdürülebilirliği açısından kur riski yönetimi, finansman yapısının doğru kurgulanması, veri temelli karar mekanizmalarının geliştirilmesi ve tahsilat disiplininin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Platformder’in düzenlediği bu seminer, finansal okuryazarlığın artık bir tercih değil; personel yükseltici platform sektöründe geleceğin stratejik omurgası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.