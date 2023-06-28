Pürtat, Kurtuluş'ta başladı hedefi dünyaya açılmak

Necla DALAN

Türk mutfağının en özel ve bana göre en güzel yanlarından biri tatlılar… Sütlü tatlılardan hamur tatlılarına herkesin damak tadına uygun tatlılarımız var. Bayramlar, bizim için birbirinden lezzetli tatlılar, şekerlemeler demektir… Her zaman elimizin altında olan bu lezzetler nedense bayramların yarattığı paylaşma hissinden olsa gerek daha mutlu eder çoğumuzu…

Yirmili yaşlarından sonra bitmek bilmeyen bir yemek ve rejim ikilemi yaşayan biri olarak tatlılar elbette en büyük zaaflarımdan… Mesleğim gereği Amerika’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Çin’e onlarca ülkeye gittim. Her birinde farklı lezzetler, özel tatlar test etme fırsatı buldum. Birçoğunu keyifl e yedim, kimi lezzetiyle kimi görüntüsüyle hem mideme hem gözüme hitap etti. Ama hiçbiri Türk tatlılarının önüne geçemedi. Tatlı tercihime gelince… Benim ilk tercihim sütlü tatlılarımızdır. İkinci sırada memleketim Diyarbakır’ın burma kadayıfı vardır. Ünü dünyaya yayılan geleneksel tatlımız baklavayı sanırım sevmeyen yoktur. Ben genelin aksine burma kadayıfın da baklavanın da cevizlisini sevenlerdenim. Diyarbakır veya Gaziantep’e gittiğimde kadayıfl arı, baklavaları yer sonra sanki bana zorla yedirmişler gibi pişman olur, bitmeyen rejimlerden birine başlarım.

Son yıllarda baklava konusunda üreticilerimiz inanılmaz yol aldı. Teknolojinin üretimi kolaylaştırması ve imkanları artırmasıyla dünyanın bir ucuna ürün göndermek artık çok kolay… Ve bu sayede birçok marka kendini tanıtma, marka olma yolunda büyük mesafeler kat etti… Bayram için hazırladığımız bu sayfalarda birçok markayı ve hikayesini okuma fırsatı bulacaksınız. Ben de sizlere bunlardan birini Pürtat’ı anlatacağım… Pürtat’ın ürün gamında baklavadan cevizli saray sarmasına, kadayıftan fıstıklı dolamaya birçok lezzeti bulmak mümkün…

Çıraklıktan tezgahtarlığa her aşamada çalıştı

Pürtat’ın kurucusu Haşim Fıstıkçıoğlu, mesleğe çıraklıkla başlayanlardan… Gaziantepli olan Fıstıkçıoğlu, lise yıllarında dayılarının yanında başladığı meslekte üretimden tezgahtarlığa her aşamada yer almış. 25 yaşında, hiç sermayesi yokken Şişli Kurtuluş’ta dayısıyla beraber ilk dükkanını açmış. Bu küçük dükkan kısa sürede semtin tatlıcısı haline gelmiş. Fıstıkçıoğlu, “Müşterilerimizden aldığımız bu takdir kendimizi ve işimizi daha ileriye taşıma fırsatı verdi” diyor ve hikayesini şöyle anlatıyor:

2006 yılında ilk şubemi Şişli Kurtuluş Caddesi’nde açtım. Kaliteli ürünlerimiz takdir topladı ve bizi bölgenin markası konumuna taşıdı. Tüketiciden aldığımız bu takdir kendimizi ve işimizi daha ileriye taşıma fırsatı verdi. Mevsiminde ve yöresinden birinci sınıf hammaddeyi toplayıp hiçbir katkı maddesi kullanmadan baklavanın doğallığını koruyarak gerçek Antep baklavasını yapıyoruz. 2013 yılına geldiğimizde Pürtat markasını kurduk. Şu an 1000 metrekarelik alanda son teknoloji sistemlerle üretim yapmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul’un en iyi baklava markalarından biriyiz. Pürtat Baklava & Kadayıf olarak İstanbul’da beş şubemizle faaliyete gösteriyoruz. Ürünlerimiz aynı zamanda İstanbul’un en seçkin mekanlarında tüketici ile buluşuyor. Hedefim ihracatta da büyüyerek milli tatlımız baklavayı tüm dünyaya sevdirmek, kaliteli ve aynı zamanda ahlaklı ustalar yetiştirerek mesleğimize kazandırmak.”