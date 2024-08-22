SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça: Savunma sanayinde artık hasat zamanı

ANKARA(EKONOMİ)- SAHA EXPO’ya yönelik ODTÜ Teknokent’te tanıtım toplantısı düzenleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, yerli savunma sanayinin tüketen değil üreten konumda olduğunu belirterek, bu alanda önümüzdeki dönemi ‘Hasat Zamanı’ olarak nitelendirdi.

SAHA İstanbul, bu yıl 90 bin metrerarelik alanda 1200’ün üzerinde firmanın katılımıyla yapılacak. 500’den fazla resmi ve ticari delegesyon yanı sıra 150 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda, ihracat odaklı 2 milyar doları aşan iş hacmi oluşması bekleniyor.

Fuara uluslararası ilginin çok yüksek olduğunu belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, çok önemli global anlaşmalara zemin hazırladıklarını bildirdi.

Yerli üreticilerin uluslararası alıcılarla buluşacağının altını çizen Uça,

“SAHA İstanbul olarak 1200 ’den fazla firmamız ve 29 üniversitemizle ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlıyor, platform ve sistem/altsistem üreticilerini bir araya getirerek ülkemizde üretilmeyeni üretmek için yeni iş birlikleri kuruyoruz” dedi.

“KOBİ’leri sanayi ile buluşturacağız”

Fuarda savunma sanayini KOBİ seviyesindeki firmalarla buluşturacaklarını ifade eden Çakır,

“Çünkü KOBİ seviyesindeki bir firmanın o kadar üst düzeydeki yetkililere ulaşabilmesi çok kolay değil. Biz burada uygun bir planlamayla heyetleri ilgilendikleri alanlardaki firmalarla buluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarda 40 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı standın yer alacağı bilgisini veren Levent Kerim Uça, “Türkiye'nin ihracat rakamlarına bakıyorsunuz. 180 ülkeye hemen hemen dünyadaki her ülkeye bir şey satmışız. 5,5 milyar dolar oldu geçen sene ihracat rakamlarımız. Bu sene Savunma Sanayi Başkanlığımızın açıkladığı rakamlara göre Mayıs ayı itibariyle geçen seneki rakamlara göre %9'luk bir artış var” dedi.

Bu sene 6 milyar doların rahatlıkla geçilebileceğinin altını çizen Uça, SAHA İstanbul olarak katkı verdikleri anlaşmaların büyüklüğünün ise 10 milyar dolar olduğunu anlattı.

Geçmiş yıllarda 4 gün düzenlenen fuarın bu yıl 5 güne çıkarıldığını dile getiren Levent Kerim Uça, bunun 2 günlük kısmının ise halka açık olacağını bildirdi.

Başta çip teknolojisi olmak üzere bazı niş alanlarda henüz tam istenilen seviyeye gelinemediğini söyleyen Uça, “Henüz zayıf olduğumuz alanların hepsiyle ilgili de bir projemiz var. Savunma Sanayi Başkanlığımızın bir projesi var. Bunlar hepsi bir plan dahilinde bir takvim dahilinde ilerliyor” dedi.

“2029’da aya yumuşak iniş”

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nda 2026 yılında Aya yolculuk olduğunu hatırlatan Levent Kerim Uça, “Yani Türkiye inşallah 2026 yılında önce aracını dünya yörüngesine oturtacak, dünya yörüngesinde bir süre çeşitli analizleri, testleri ve gözlemleri yaptıktan sonra onu Ay'ın yörüngesine gönderecek. Ay yörüngesinde de bir süre tuttuktan sonra orada da bir takım testleri ve bilimsel araştırmaları yaptıktan sonra Ay'a bir sert iniş var. 2029'da bunun belki yumuşak iniş versiyonunu göreceğiz. Orada da biz SAHA İstanbul olarak, firmalarımızla bu yolculuğu desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SAHA EXPO Genel Müdürü Murat Çakır ise kısa sürede dünyada örneği olmayan bir başarı yakaladıklarını kaydederek, “ SAHA EXPO 2018 yılında çok küçük bir alanda başladı. 2021'de 40 bin metrekarelik bir alanda bu fuarı gerçekleştirdik. 2022’de 60 bin metrekareye çıktı. Bu sene fuarımız, 22-26 Ekim'de 90 bin metrekareye çıkıyor” dedi.

Sektörel bir fuarın kısa sürede bu şekilde büyümesine yönelik bir örnek olmadığının altını çizen Murat Çakır, “Bu sene, çok sayıda panelimiz var. Bu panellerde, yurt dışından ve yurt içinden sektör profesyonellerini bir araya getirip yine sektörü ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Öte yandan bu sene 400 civarında resmi heyet bekliyoruz” diye konuştu.