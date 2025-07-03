Samsun SMMM Başkanı Osman Arslan,” Yaşanılabilir bir mali tatil istiyoruz”

Mali Müşavirler, temmuz ayında yürürlükte olan mali tatilin fiiliyatta işlemediğini belirterek, beyannamelerin ertelenmesini ve gerçek anlamda bir dinlenme dönemi sağlanmasını talep etti. Her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanan mali tatilin, mali müşavirler için bir dinlenme süreci olmaktan çıktığını belirten Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SSMMM) Başkanı Osman Arslan, “Kağıt üzerinde var ama fiiliyatta yok. Artık gerçekten yaşanabilir bir mali tatil istiyoruz.” diyerek yetkililere seslendi.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile yasal güvence altına alınan mali tatil uygulamasının, muhasebe camiasında yıllar içinde amacından sapmış durumda olduğunu öne süren Arslan, mali tatilin beyanname ve bildirim yükümlülüklerini ortadan kaldırmamasının, meslek mensuplarını bu dönemde daha fazla çalışmak zorunda bıraktığını söyledi. Arslan, “Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için temmuz ayında verilmesi gereken beyannamelerin ağustos ayına ertelenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde, hem ismiyle hem de içeriğiyle örtüşen, nefes alınabilir bir tatil sağlanabilir” dedi.

“Bu sadece yasal değil, insani bir ihtiyaç”

Son dönemde sık sık değişen mevzuatlar, dijital sistemler ve artan raporlama yükümlülüklerinin meslek mensuplarını ciddi şekilde yorduğunu belirten Arslan, diğer kamu çalışanlarının tatil yapabildiği bir ortamda mali müşavirlerin ise neredeyse 7/24 çalışmak zorunda bırakıldığını öne sürdü. Arslan, “Her kurum kendi çalışanına tatil hakkı tanırken, biz bir gün bile durmadan sistemin çarkını çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu durum artık sürdürülebilir değil. Gerçek bir mali tatil, meslektaşlarımız için bir lüks değil, bir zorunluluktur.”