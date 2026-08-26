Samsun’un, 7 bin yıllık medeniyet mirası Uluslararası Sağlık Zirvesi’ne ilham oldu

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Samsun, tıp, sağlık, kültürel yaşam, mimari ve el işçiliği üzerinden yarattığı medeniyetin ve şöhretin izinden yola çıkılarak adının İkiztepe Sağlık Zirvesi olarak konduğu uluslararası bir organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yurt içinden olduğu kadar dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda uzmanı ve ziyaretçiyi biraraya getiren 3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi, 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sağlık turizmi, medikal teknoloji, tıbbi cihaz sanayisi ve uluslararası ticaret alanlarında sektörün önemli paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak olan zirve, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun şubesi tarafından düzenleniyor.

Etkinliğe, Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve sektörün önde gelen kurum ve kuruluşları da katkı sunuyor.

Sağlık teknolojilerindeki hızlı gelişim, yaşlanan dünya nüfusu ve büyüyen küresel sağlık pazarı, uluslararası iş birliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi de sağlık sektörünü bilim, teknoloji, üretim ve ticaret ekseninde buluşturarak bu dönüşümün önemli platformlarından biri olmayı hedefliyor.

Zirve kapsamında konferansların yanı sıra B2B görüşmeleri, uluslararası alım heyeti programları ve iş geliştirme etkinlikleri sayesinde katılımcılar yeni ticari bağlantılar kurma, ihracat fırsatları geliştirme ve küresel pazarlara açılma imkânı bulacak.

ASKON Samsun Şube Başkanı: Samsun’dan 150 ülkeye ihracat

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, 3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin Samsun'un sağlık vizyonunu uluslararası platforma taşıyacak önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İkiztepe, yalnızca Samsun'un değil, Anadolu'nun sağlık tarihine ışık tutan en önemli miraslarından biridir. 3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi ile bu köklü mirası günümüzün sağlık teknolojileri, medikal üretimi ve sağlık turizmi vizyonuyla buluşturuyoruz. Samsun, cerrahi el aleti ve tıbbi cihaz üretiminde Almanya (Tuttlingen) ve Pakistan'ın (Sialkot) ardından dünyanın en büyük 3. merkezi. 50'den fazla firma, 15 binin üzerinde ürün çeşidiyle üretim yapıyor. Sektör yıllık ortalama %10-15 büyüyor ve Samsun üretimi 120'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Hedefimiz; Samsun'un bu özelliklerinin altını çizecek etkinlikler düzenleyerek şehrimizi uluslararası sağlık iş birliklerinin, yatırımın ve ticaretin güçlü merkezlerinden biri haline getirmektir."

SAMED Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı

EKO Fuarcılık tarafından düzenlenecek Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı SAMED North Anatolia Health and Medical Exhibition, 3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sağlık teknolojileri, medikal ekipmanlar, hastane sistemleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren firmaları ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak fuar, yeni ticari iş birlikleri ve ihracat fırsatları oluşturmayı hedefliyor.