Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Alüminyum sektörü ihracatı 3,2 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Türk alüminyum sektörünün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, “Yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine ulaşan sektörümüz, hem kapasitesi hem de ürün kalitesi ile dikkat çekiyor. Bugün dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısı konumundayız” dedi.

Bakan Kacır, İstanbul’da 470’in üzerinde yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ALUEXPO 2025’in açılışına ve fuarla eş zamanlı düzenlenen 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’na katıldı. Türk alüminyum sektöründe elde edilen başarıları öne çıkaran Kacır, sektörün gelişimi ve uluslararası rekabet gücüyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Müreffeh bir Türkiye’nin tohumlarını attık"

Son 23 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz politikalarla, inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’nin tohumlarını attık. Bakınız bu süreçte sanayimizde istihdamı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Ülkemizde planlı sanayileşmenin kalbinde yer alan Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191’den 369’a çıkardık. Kurduğumuz 51 endüstri bölgesini ülkemizin stratejik üretim üsleri hâline getirdik.

"Avrupa değer zincirlerinin önemli halkasıyız"

Bugün güneş panelinden ticari araca, beyaz eşyadan metal sanayine uzanan geniş bir yelpazede, Avrupa değer zincirlerinin önemli halkasıyız. Çin’den sonra, Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkeyiz. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla, küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz. Hızlı ve istikrarlı büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimiz de “güçlü sanayi, güçlü Türkiye” vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor.

"Bugün dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız"

Yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörü, gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesi ile bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip. Bugün dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız. Alüminyum çubuk ve profil ihracatında Dünyada 3’üncü Avrupa’da 2’nci sıradayız. Küresel şoklara rağmen sektörümüzün ilk 7 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış Ağustos ayını da dahil ettiğimizde yüzde 10’a yaklaştı. İhracatımızın miktarıyla beraber katma değeri de artarak ton başına 4 bin 500 dolara yükseldi. Ülkemizi Avrupa’nın alüminyum üretim üssü konumuna taşıma yolunda; alüminyum sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatını daha da ivmelendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz.

"Hedefimiz; sektörümüz için doğru adımları atmak"

Küresel trendler, önümüzdeki süreçte metal sanayinin köklü değişimlerin eşiğinde olduğunu bizlere gösteriyor. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital dönüşüm ve yeşil üretim; sektörde uzun vadeli başarının anahtarı konumunda yer alıyor. Hedefimiz; sektörümüz için doğru adımları atarak bu tarihi dönüşümü, daha yüksek katma değer ve nitelikli istihdam üreten bir sanayi hamlesine çevirmektir. Kuşkusuz, yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmak, sektörümüz için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ediyor.

"5 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz"

Hazırladığımız Alüminyum Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritamızda; alüminyum sektörümüzde mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerji ile entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için 25 yıllık kadar 5 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. “Sınırda Karbon Düzenlemesi”nden yoğun olarak etkilenecek tüm sektörlerimizin yeşil dönüşüm için gerekli finansman ve teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayan mekanizmaları adım adım devreye alıyoruz. Müteşebbislerimizin uluslararası finansman araçlarına erişimini kolaylaştırmak üzere, son dönemde kapsamlı ve çok boyutlu iş birlikleri gerçekleştirdik.

"2030’a kadar 5 milyar Euro'luk uluslararası finansman sağlamak üzere kıymetli bir adım attık"

Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi”, "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ve “Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi” ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar Euro'luk uluslararası finansman sağlamak üzere kıymetli bir adım attık. Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz “Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları”mızı süratle hayata geçirdik. Program doğrultusunda, işletmelerimizin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritalarını sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımlara, yeni teşvik sistemimiz kapsamında ileri düzeyde destekler sağlıyoruz.

"Gümrük birliğiyle 1 milyarlık nüfusa erişim imkânı sağlıyoruz"

Alüminyum Sektörümüz, yeni alaşım ürünleri yatırımları, yeşil ve dijital dönüşüme sağladığımız destekler ile beraber büyümesini sürdürecek. Avrupa’nın alüminyum üretim üssü konumuna erişecek. Siyasi istikrarımız, coğrafi konumumuz, istikrarlı büyüyen ekonomimizle; bu vizyonu gerçek kılacak muazzam bir değer önerisini yatırımcılara sunuyoruz. Tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmaları ve üyesi olduğumuz gümrük birliğiyle 1 milyarlık nüfusa erişim imkânı sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlemizi hızlandıracak yatırımlara güçlü ve nitelikli destekler sunuyoruz. Elbette genç ve dinamik nüfusumuz ve nitelikli insan kaynağımız en kıymetli hazinemizdir.

Sektör temsilcilerine çağrı

Atatürk Havalimanında TEKNOFEST İstanbul’un açılışını gerçekleştirdik. Pazar gününe kadar devam edecek teknoloji şöleninde gençlerimizin 58 ana, 137 alt kategoride hayallerini projeye dönüştürme heyecanına eşlik ediyoruz. Onların teknoloji geliştirme merakı, heves ve gayretleri büyük ve müreffeh Türkiye’nin inşası yolunda bizler için umut kaynağıdır. Siz değerli sektör temsilcilerimizden beklentimiz; Türkiye’yi teknolojik atılımların, inovasyonun, katma değerli üretimin kalıcı adresi olarak görmenizdir. Bizler de attığınız her adımda önünüzü açmak üzere üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.