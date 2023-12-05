Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, Sandoz Rusya’ya da liderlik edecek

Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, bugüne kadar yerel ve uluslararası pazarlarda kazandığı deneyimlerini, 1 Ekim'den itibaren Sandoz Rusya’yı desteklemek üzere kullanmaya başlayacak.

Strateji, portföy yönetimi, iş geliştirme ve ticari operasyonlar kapsamında geniş deneyime sahip olan Cengiz Zaim, aynı zamanda kilit paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek alanında sergilediği başarılar da göz önünde bulundurularak, mevcut görevine ek olarak Sandoz Rusya operasyonlarına fonksiyonel olarak liderlik edecek.

Sektörde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Cengiz Zaim, Sandoz firmasındaki global ve bölgesel yurtdışı görevlerinin ardından yaklaşık iki yıldır da Sandoz Türkiye Ülke Başkanı olarak çalışıyor.

Bundan sonraki dönemde ise Cengiz Zaim hem Türkiye hem de Rusya bölgesinde Sandoz’un hastalar için sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli ilaç sağlama amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.