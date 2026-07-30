Sardis Ödülleri'nde yeni dönem: Jüri Başkanı Dr. Soner Canko yenilenen yapıyı anlattı

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Finans sektöründe fark yaratan projelerin değerlendirileceği yarışmaya başvurular 11 Eylül'e kadar kabul edilecek. Kazananlar ise ödüllerini 5 Kasım'da Brand Week Istanbul kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak.

Sardis Ödülleri Jüri Başkanı, Yönetim ve Strateji Danışmanı Dr. Soner Canko, yarışmanın bu yıl geçirdiği dönüşümün yalnızca kategori güncellemesi olmadığını, finans sektörünün değişen dinamiklerine verilen bir yanıt niteliği taşıdığını söylüyor.

"Sadece finans sektörünün değil, tüm sektörlerin finans sektörünün perspektifinden düşünmesi gerektiği bir döneme girdik. Kurumlar artık yalnızca bilançolarıyla değil; tahsilatlarını, ödemelerini, yeniliklerini ve gelecek planlarını finansal bir bakış açısıyla şekillendiriyor."

Bu yaklaşımla Sardis Ödülleri'nin kategori yapısı da baştan sona gözden geçirildi. "Akıllı Finans Çağı: Otonom ve Akıllı Sistemler" teması doğrultusunda yarışmanın kapsamı; yapay zekâ, veri odaklı teknolojiler, açık finans, sürdürülebilirlik, finansal kapsayıcılık ve müşteri deneyimi gibi güncel dönüşüm alanlarını daha görünür kılacak şekilde yeniden tasarlandı.

Kategori güncellemelerinin temel amacının yalnızca bugünü değil, finansın geleceğini de yansıtan bir ödül programı oluşturmak olduğunu ifade eden Canko, bu kapsamda inovasyon bölümüne ESG İnovasyonu, Finansal Erişilebilirlik ve Finansal Dayanıklılık gibi yeni kategorilerin eklendiğini belirtiyor.

"Toplumsal fayda, kapsayıcı çözümler ve ekonomik dayanıklılık bugün finansal inovasyonun ayrılmaz parçaları. Yeni kategorilerimiz, sektörün bu alanlarda ürettiği değeri görünür kılmayı amaçlıyor."

Bu yıl girişimcilik bölümü de yeniden yapılandırıldı. Finans ekosisteminin yalnızca girişimlerden değil, onları büyüten kurum ve işbirliklerinden oluştuğunu vurgulayan Sardis Ödülleri, "Geleceğin Finansı" ve "Ekosistem Liderliği" başlıklarıyla hem yenilikçi girişimleri hem de bu ekosisteme katkı sağlayan kurumları ödüllendirmeyi hedefliyor.

Canko, bu yıl özellikle yapay zekâ ve veri odaklı çözümlerin öne çıktığı kategorilere yoğun ilgi beklediklerini ifade ederken, başvuru yapacak kurumlara da projelerini tüm başarı göstergeleriyle birlikte kapsamlı biçimde hazırlamalarını öneriyor.

"Yenilenen kategori yapımızla Sardis Ödülleri yeni bir döneme giriyor. Kurumların projelerini destekleyen tüm verileri ve başarı göstergelerini başvuru sürecine dahil etmelerini öneriyoruz. Başvuruların 11 Eylül'de sona ereceğini hatırlatmak isterim."

Sektördeki ödül programlarının yalnızca başarılı projeleri görünür kılmadığını, aynı zamanda kurumları ve ekipleri yeni fikirler üretmeye teşvik ettiğini söyleyen Canko, Sardis Ödülleri'nin de finans sektörünün gelişimine katkı sunan önemli platformlardan biri olmaya devam edeceğini belirtiyor.

"Yarışmalar iş hayatına heyecan ve motivasyon kazandırıyor. Sardis Ödülleri'nin de finans sektörünün gelişimini görünür kılan, ekipleri yeni başarılar üretmeye teşvik eden önemli bir platform olduğuna inanıyorum."