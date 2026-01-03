2026’nın ilk büyük ihracatı TEI’den; Rekor sipariş 2 milyar 950 milyon dolar oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İhracatla ilgili paylaşım yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları paylaştı:

“Havacılık Motorlarında Tarihi Adım: 2,95 Milyar Dolarlık Dev İhracat Siparişi Alındı!

2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026’nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi.

Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyididir.

Yeni siparişler, küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlıyor.

Alınan siparişle birlikte, TEI’nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir.

Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici olmuştur. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur.

Bu büyük başarıda emeği geçen TEI ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.”

22 farklı motor programı için imalat

TEI; küresel sivil ve askeri havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için parça üretimi, MRO olarak adlandırılan bakım, onarım ve revizyon hizmeti verecek. Teslimatlar bu yıl içinde başlanacak.

Bu sipariş aynı zamanda Türkiye’nin yüksek katma değerli havacılık motoru üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunun güçlü bir kanıtı olarak görülüyor.

Halen TEI, İHA’lar için PD150,170 ve 200, GÖKBEY helikopteri için TS1400 serileri üzerinde çalışıyor. TF6000 ve TF10000 serileri, insansız jet uçaklara güç verecek.

TEI’nin en önemli projesi ise Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’da kullanılacak olan TF35000 serisi jet motor.