2,8 milyar dolarlık dev imza: Pentagon’un küresel filoları Lockheed Martin’e emanet

Küresel askeri havacılık pazarında dengeleri değiştiren Amerikan savunma sanayi grubu Lockheed Martin, Pentagon’dan ardı ardına iki büyük fon onayı aldı. Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR) tarafından koordine edilen yeni tedarik zinciri planlamasında, müttefik ülkelerin ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel sürdürülebilirliği hedefleniyor. Toplamda 2 milyar 800 milyon doları bulan bu iki dev bütçe, tek seferlik bir nakit akışı yerine, parça parça teslim edilecek iş emirlerine göre serbest bırakılacak modernizasyon ve lojistik paketlerinden oluşuyor.

Küresel F-35 ağının lojistik omurgası yenileniyor

Planlamanın en büyük dilimini, 2,29 milyar dolarlık hacmiyle F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı programı oluşturuyor. Bu bütçe, beşinci nesil savaş uçaklarının sadece parça tedarikini değil, dünya genelindeki yeni askeri üslerin altyapı kurulumlarını ve filo yönetim yazılımlarının entegrasyonunu da kapsıyor. ABD Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri'nin yanı sıra uluslararası F-35 partnerlerinin de faydalanacağı projenin ana üssü Teksas'taki Fort Worth tesisleri olacak. Mühendislik ve bakım çalışmalarının Aralık 2028 takvimine kadar kesintisiz sürmesi bekleniyor.

Dev helikopter filosuna Connecticut dokunuşu

Sözleşmenin ikinci ayağında ise Lockheed Martin bünyesinde faaliyet gösteren Sikorsky Aircraft, CH-53K ağır kaldırma helikopterlerinin geliştirilmesi amacıyla 525 milyon dolarlık bir bütçeyi garantiledi. ABD Deniz Piyadeleri ile yabancı askeri satış ortaklarının lojistik gücünü artıracak bu mühendislik paketi, helikopterlerin zorlu saha koşullarındaki mukavemetini artırmayı hedefliyor. Büyük bölümü Connecticut'taki Stratford tesislerinde icra edilecek olan helikopter modernizasyon projesinin nihai bitiş tarihi ise Haziran 2031 olarak açıklandı.