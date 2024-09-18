6 milyar dolarlık Ukrayna yardımı sona erme riskiyle karşı karşıya!

Defence News tarafından yapılan habere göre eğer ABD Kongresi ay sonuna kadar harekete geçmezse, ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı 6 milyar dolarlık yardım durdurulacak. Bu bağlamda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz aylarda Ukrayna’ya Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik mühimmatlar da dahil olmak üzere, 6 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyurmuştu.

ABD’li yetkililer, Pentagon’un Ukrayna’ya silah göndermesine izin veren yetkinin süresinin dolmak üzere olduğunu belirtti. Bu yetkinin devam edebilmesi için Biden yönetimi, Kongre’yi adım atmaya çağırdı. Yönetim, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve 30 Eylül’de sona erecek mali yıl öncesinde bu yetkinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor. Eğer uzatma gerçekleşmezse Savunma Bakanlığı alternatif seçenekler arayacak. Yetkililer, 5.8 milyar dolarlık “Başkanlık Çekme Yetkisi’nin” (PDA) süresinin dolacağını ve sadece 100 milyon dolarlık PDA’nın ay sonunda geçerli olacağını söyledi. PDA, Pentagon’un stoklarındaki silahları hızlıca Ukrayna’ya göndermesine imkan tanıyor. (PDA, “Presidential Drawdown Authority” (başkanlık çekme yetkisi) anlamına gelmektedir ve bu yetki, ABD Başkanı’na mevcut askeri stoklardan silah ve diğer askeri teçhizatları hızlı bir şekilde başka ülkelere göndermesi için izin verir.) Ayrıca, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında 4 milyar dolardan fazla fonun hala mevcut olduğu ve bu paranın 2025’e kadar geçerli silah sözleşmelerine ayrıldığı belirtilmekte.

Kongre PDA’nın uzatılmasını görüşüyor

ABD Genelkurmay Başkanı General CQ Brown, Ukrayna’nın kış savaşına hazırlanması için hava savunma desteğinin önemli olduğunu vurguladı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise, PDA’nın uzatılması için Kongre ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Ryder, “Şu anda, yetkilerin uzatılması ve çekme paketlerine devam etmemizi sağlayacak bir çözüm bulmak için Kongre ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi. “Bu arada, çekme paketlerini görmeye devam edeceksiniz. Ancak bununla ilgili yakın zamanda daha fazla bilgi vereceğiz.” ifadelerini kullandı. ABD, genellikle ayda iki veya üç kez yeni çekme paketlerini duyuruyor.

Kongre’nin PDA’yı onaylamaması durumunda, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı mücadelesinde zorlanabileceği belirtiliyor. Daha önce, Kongre’nin Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık ek fonu onaylamasındaki gecikme, Ukrayna’nın mühimmat eksikliğine ve Rusya’nın daha fazla toprak kazanmasına yol açmıştı.