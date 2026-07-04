6. nesil savaş uçağında finansman engeli aşıldı: GCAP Sözleşmesi 2027 sonuna uzatıldı

Londra yönetiminin savunma harcamalarındaki belirsizliklerin mutabakatla çözülmesi, Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) için uzun vadeli finansal garantiyi beraberinde getirdi. Katılımcı üç ülkenin ortak kararıyla yasal altyapısı 2027 yılı sonuna kadar esnetilen proje, endüstriyel ortaklara kesintisiz çalışma imkanı sundu. Finansal krizin bu çok uluslu hamleyle tamamen aşılması, prototip uçağın hedeflenen ilk uçuş takvimini korumasını sağlayarak uluslararası askeri havacılık pazarındaki belirsizlik dalgasına son verdi.

Mühimmat kapasitesinde F-35 hatlarını aşan tasarım

Havacılık endüstrisinin en büyük projelerinden biri olan bu yeni nesil platform, mevcut modern savaş uçaklarına kıyasla çok daha üstün ve büyük bir gövde mimarisine sahip olacak şekilde üretiliyor. Geliştirilen yeni platformun, ABD yapımı F-35 jetlerinin iç mühimmat bölmelerine kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Bu geniş iç hacim avantajı, uçağın radara yakalanma kesitini olumsuz etkilemeden daha büyük çaplı, uzun menzilli akıllı füzeleri bünyesinde barındırmasına imkan tanıyarak modern hava harbinde çok ciddi bir caydırıcılık unsuru oluşturacak.

Gelişmiş gövde yapısı ve inovatif motor entegrasyonu

Gövde geometrisini optimize etmek ve radar izini en alt seviyeye indirmek amacıyla tasarım süreçlerinde dijital modelleme ve yenilikçi üretim teknikleri bir arada kullanılıyor. Uçağın ana aerodinamik hatları ve gövde birleşim noktaları, endüstriyel inovasyonun bir parçası olarak üç boyutlu yazıcı teknolojileriyle tek bir bileşen halinde entegre ediliyor. Güç paketi tarafında ise modifiye edilmiş gelişmiş motor teknolojileriyle donatılacak olan uçağın dikey kuyruk stabilizatörleri, devasa boyutlarıyla yüksek hızlarda mükemmel bir manevra kabiliyeti ve aerodinamik kararlılık sağlayacak.