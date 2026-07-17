AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 1 Milyar Euro’luk savunma teknoloji desteği

Maddi yardım programları çerçevesinde yürütülen bu finansal hamle, cephe hatlarındaki operasyonel ihtiyaçların asimetrik hava unsurlarıyla karşılanmasını hedefliyor. AB Komisyonu tarafından koordine edilen ana kredi mekanizmasından aktarılan bu nakit girişi, Ukrayna içerisindeki yerli üretim hatlarının genişletilmesinde ve parça tedarik zincirlerinin güvene alınmasında itici güç işlevi görecek. Paranın transfer süreçleriyle birlikte Ukrayna genelinde yeni istihdam sahalarının açılması ve havacılık mühendisliği bütçelerinin büyütülmesi planlanıyor. Tüketici elektroniği sınıfındaki bileşenlerin askeri platformlara entegre edilmesi, üretim başına düşen harcama limitlerini optimize ederken lojistik hatların sürdürülebilirliğini de yukarı taşıyor. Ayrıca bu nakit akışı, savunma sanayii tesislerinin ham madde oynaklığından etkilenmeden çoklu vardiya sistemine geçmesini kolaylaştıracaktır.

Mali istikrar ve denetim mekanizmaları

Sağlanan bu finansal aktarım, Ukrayna hükümetinin savunma harcamalarından kaynaklanan bütçe açıklarını kapatmayı hedeflerken, makroekonomik dengelerin uzun vadede korunmasını da kolaylaştırıyor. Serbest bırakılan fonların muharebe sahasındaki harcama kalemlerine doğru ve şeffaf şekilde yansıtılması için taraflar arasında kurulacak olan ortak mali denetim komiteleri, askeri yatırımların kalıcılığını destekleyen en kritik denge unsuru olarak öne çıkıyor. AB Komisyonu ile Ukrayna arasında varılan mutabakata göre mali yardımlar, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda üçer aylık dönemler halinde raporlanarak uluslararası bağımsız denetçilerin incelemesine sunulacak. Bu sayede, tahsis edilen bütçenin sadece kısa vadeli cephe lojistiğini değil, ülkenin orta vadeli mali sürdürülebilirliğini ve kurumsal altyapısını da güvenceye alması hedefleniyor.