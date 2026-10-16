AB, Lübnan Ordusu’nu neden kendi başına eğitme kararı aldı?

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AB Konseyi, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek bir hamleye imza attı. Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile İç Güvenlik Kuvvetleri'nin kurumsal altyapısını ve operasyonel kapasitesini yeniden yapılandırmak amacıyla 3 yıllık yeni askeri ve sivil danışmanlık misyonu EUSM Lebanon'un kurulduğu ilan edildi.

Karar, bölgede halihazırda uluslararası barış güçleri aktif görev yaparken alındı.

Geleneksel barış güçlerinin sınırları aşıldı

AB'nin bu kararı tek başına almasının arkasında mevcut barış güçlerinin operasyonel sınırları yer alıyor. Tampon bölgelerde gözlem faaliyetiyle sınırlı kalan uluslararası güçlerin aksine, AB doğrudan Lübnan devletinin kalbine dokunmayı hedefliyor.

Brüksel'e göre asimetrik tehditlerin ve kontrol dışı silahlı unsurların hareket alanını daraltmanın tek yolu, Lübnan'ın meşru ordusunun ülkede mutlak silah tekelini eline alması. Kararın temel gerekçesi Lübnan'ı dışarıdan korumak değil, Lübnan'ı kendi kendini koruyabilir hale getirmek.

Sınır güvenliği için akıl hocalığı yapılacak

Avrupa Barış Fonu tarafından finanse edilecek misyonda Avrupalı generaller ve stratejistler sahada sıcak çatışmaya girmeyecek. Uzmanlar Lübnan güçlerine akıl hocalığı yapacak.

Askeri boyutta kara ve deniz sınırlarının siber ve fiziksel gözetimi, kaçakçılıkla mücadele ve düzenli ordunun operasyonel koordinasyon becerilerinin uluslararası standartlara çıkarılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Beyrut Limanı baştan aşağı modernize edilecek

İşin sivil boyutunda ise İç Güvenlik Kuvvetleri'nin kurumsal eğitimi, siber suçlarla mücadele ve stratejik öneme sahip Beyrut Limanı'nın güvenliğinin baştan aşağı modernize edilmesi amaçlanıyor.

Bu adımla AB, Orta Doğu'da sadece bir gözlemci veya maddi donör olmadığını, doğrudan sahayı şekillendiren bağımsız bir aktör olmak istediğini ilan ediyor.