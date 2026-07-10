ABD ağır bombardıman uçaklarına yeni nesil gemisavar füzeler entegre ediyor

Küresel deniz güvenliği koridorlarında yükselen asimetrik tehditler, ABD askeri planlamacılarını uzun menzilli ağır platformların görev tanımlarını kökten değiştirmeye zorluyor. Başlangıçta kara hedefleri için optimize edilen B-1B Lancer stratejik uçaklarının yeni nesil AGM-158C LRASM füzeleriyle donatılması, konvansiyonel bombardıman gücünü doğrudan bir deniz kalkanına dönüştürüyor. Yapılan son operasyonel testlerde, bakım personelinin yerel imkanlarla ürettiği özel donanım ve kablolar sayesinde uçak bilgisayarları ile füze arama başlığı arasındaki veri akış hızı maksimum seviyeye çıkarıldı. Bu yerel optimizasyon, gelecekteki mühimmat entegrasyon süreçlerinin maliyetini düşürürken filonun harbe hazırlık ömrünü de uzatıyor.

Elektronik harp şartlarında otonom hedef tespiti öne çıkıyor

Entegrasyonu sağlanan AGM-158C mühimmat ailesi, gelişmiş hayalet gövde mimarisinin yanı sıra elektronik harbe karşı yüksek direnç seviyesiyle dikkat çekiyor. Uydu navigasyon sistemlerinin ve veri bağlarının tamamen karartıldığı zorlu muharebe sahalarında dahi füze, bünyesindeki pasif sensörler ve yapay zeka algoritmaları sayesinde hedef gemi gruplarını kendi kendine sınıflandırabiliyor. Yaklaşık 200 deniz milini aşan menziliyle uçaksavar savunma şemsiyelerinin dışından ateşlenebilen bu sistem, terminal safhada kızılötesi arayıcı başlığını devreye sokarak hedef zırhlıları en zayıf noktalarından nokta atışıyla imha etme yeteneği sunuyor.

Bölgesel deniz jeopolitiğinde caydırıcılık sınırları genişliyor

Ağır bombardıman filolarında hayata geçirilen bu teknolojik sıçrama, NATO’nun doğu kanadından Pasifik sularına kadar uzanan geniş bir coğrafyada kartların yeniden karılmasına neden oluyor. Tek bir zırhlı uçağın gövde içerisinde taşıyabildiği iki düzineden fazla akıllı gemisavar mühimmatı aynı anda fırlatabilmesi, düşman hava savunma radarlarını doygunluğa uğratarak tüm bir deniz görev gücünü tek bir sortide hareketsiz bırakma kapasitesi taşıyor. Savunma bütçelerindeki bu lojistik ve operasyonel dönüşüm, ABD’nin büyük güç rekabetinde pazar payı ve deniz hakimiyetini elinde tutma kararlılığını müttefiklerine ve rakiplerine net bir şekilde ilan ediyor.