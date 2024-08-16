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ABD, Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay verdi

ABD yönetimi, Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipman satışına onay verdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD, Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay verdi
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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre'ye yapılan bildirime göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya yeni silah satışını onayladı.

Açıklamaya göre Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipmanlar verilecek. Bu tedarikle Almanya'nın, Ukrayna'ya yüklü miktarda silah bağışı yapmasının ardından azalan stoklarını yeniden doldurması bekleniyor.

Açıklamada, söz konusu satışın, Avrupa'daki güvenlik ve istikrarın devamına önemli katkı yapacağına işaret edildi.

Almanya, ABD'nin ardından Kiev'e en fazla askeri destek sağlayan ülke olarak biliniyor.

İtalya'ya insansız hava aracı satışı

Öte yandan DSCA'den yapılan bir diğer açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya'ya 738 milyon dolarlık MQ-9 silahlı insansız hava aracı ile ilgili ekipmanların satışına onay verdi.

Her iki satışın Kongre'ye bildiriminin ardından buradan 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda satış işlemi gerçekleşecek.

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