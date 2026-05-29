ABD, Avrupa’da yeni hava savunma sistemi IonStrike’ı test etti

ABD 52. Hava Savunma Topçu Tugayı, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme girişimi kapsamında yeni bir hava savunma teknolojisini sahaya indirdi. DZYNE Technologies tarafından geliştirilen IonStrike adlı düşük maliyetli kinetik önleme sistemi, Avrupa topraklarında ilk kez test edildi. Bu denemelerle, tek yönlü saldırı insansız hava araçlarına karşı Amerikan hava savunmasındaki orta menzil boşluğunun doldurulması hedefleniyor.

Maliyet krizine sürdürülebilir çözüm

Ukrayna Savaşı, birkaç yüz dolarlık ucuz İHA’ları düşürmek için milyon dolarlık hava savunma füzelerinin kullanılmasının sürdürülemez olduğunu gösterdi. IonStrike sistemi, imha ettiği drone tehdidinden daha düşük üretim maliyetine sahip olacak şekilde tasarlandı. Sistem; elektronik harp araçları ile yüksek maliyetli büyük füze sistemleri arasında ara bir kinetik katman oluşturuyor. Cihaz, hassas kızılötesi arayıcı başlığı ve yaklaşma tapalı harp başlığı sayesinde hedef İHA’ları fiziksel çarpmayla yok ediyor.

Havada rota değiştirme yeteneği

Geleneksel füzelerin aksine IonStrike, fırlatıldıktan sonra havada komuta merkezinden yeniden yönlendirilebiliyor. Sistem, uçuş esnasında görevi iptal etme veya havada başka bir tehdide kilitlenme kabiliyetine sahip bulunuyor. Radardan bağımsız çalışabilen IonStrike, ordunun halihazırda kullandığı İleri Bölge Hava Savunma Sistemi (FAAD) ve Entegre Savaş Komuta Sistemi (IBCS) ağlarına doğrudan entegre edilebiliyor.

Sürü saldırılarına karşı geliştiriliyor

Mevcut testler 4’lü palet monteli fırlatıcılar ile yürütülürken, sürü drone saldırılarına karşı 12’li fırlatıcı konfigürasyonu üzerinde çalışılıyor. ABD Avrupa ve Afrika Ordusu ile NATO müttefik komutanlarının yakından takip ettiği bahar testlerinin ardından, sistemin nihai operasyonel yeteneklerini ve öldürücülüğünü ölçmek amacıyla önümüzdeki dönemde daha kapsamlı canlı atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.