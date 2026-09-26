ABD Danimarka'nın Seahawk talebine yeşil ışık yaktı

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ABD Danimarka'ya yönelik helikopter satışına onay verdi. ABD yönetimi Kopenhag'ın denizaltı savunma ve deniz güvenliği kapasitesini artırmaya yönelik talebini kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı satışı duyurdu. Bakanlık çok görevli MH-60R Seahawk helikopterlerini kapsayan paketin değerini 425 milyon dolar olarak belirledi.

425 milyon dolarlık paket onaylandı

ABD Dışişleri Bakanlığı satış paketinin detaylarını paylaştı. Bakanlık paketinin helikopterlerin yanı sıra ekipman, eğitim ve lojistik desteği de içerdiğini bildirdi.

Paketin toplam maliyetini 425 milyon dolar olarak hesapladı. Onayın ardından süreç Kongre'ye taşındı.

Danimarka filosunu güçlendirmeyi hedefledi

Danimarka yeni helikopterleri denizaltı savunma harbi ve deniz güvenliği görevlerinde kullanmayı planladı. Danimarka Deniz Kuvvetleri bu hamleyle açık denizdeki devriye kabiliyetini artırdı.

Yeni platformlar Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'ndeki faaliyetlere katkı sağladı.

Seahawk çok görevli yapısıyla öne çıktı

MH-60R Seahawk çok görevli yapısıyla dikkat çekti. Helikopter denizaltı savunma, su üstü harbi ve arama kurtarma görevlerini icra etti.

Platform gelişmiş sonar, radar ve füze sistemleriyle donatıldı.