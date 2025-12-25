ABD, Dark Eagle hipersonik süzülme aracının başarılı uçuş testini tamamladı

ABD Ordusu Hızlı Kabiliyetler ve Kritik Teknolojiler Ofisi (RCCTO), ABD Donanması Stratejik Sistemler Programları (SSP) ile iş birliği içinde; Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden Dark Eagle konvansiyonel hipersonik süzülme aracı (HGV) uçtan uca (AUR/All Up Round) uçuş testini tamamladı.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre söz konusu test, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen 2. başarılı AUR uçuşu olmasının yanı sıra Batarya Operasyon Merkezi ve Lançerli Taşıyıcı Araç (Transporter Erector Launcher/TEL) kullanılarak yapılan ilk gerçek atışlı Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) testi olma niteliğini taşımaktadır. Bu yönüyle test, sistemin operasyonel mimarisinin bütüncül olarak doğrulandığını göstermektedir.

Bu bağlamda ABD Ordusu Savaş Bakanlığı Sekreteri Francisco Lozano’nun, ABD Uzay Komutanlığı Karargahı’nı ziyaret ettiği sırada Dark Eagle hipersonik süzülme aracı hakkında yeni bilgiler paylaşılmıştı. HGV’nin 3500 km menzile sahip olduğu ve 13.6 kg harp başlığı taşıdığı belirtilmişti. The War Zone tarafından yapılan habere göre test, yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ordu ise önceki ciddi test aksaklıklarının ve silah sisteminin hizmete girişinin yıllarca ertelenmesinin nedenini doğrudan fırlatıcı sistemindeki sorunlara bağlamıştı.

Test tarihi ve gözetim uçakları

Açıklamada testin tam tarihi belirtilmedi. Ancak OSINT verilerine göre; NOTAM uyarıları, uçuş takip verileri ve NASA’nın Cape Canaveral’daki kamera görüntüleri üzerinden fırlatmanın 12 Aralık günü gerçekleştiği iddia edilmekte. Çevrim içi uçuş takip verileri ise test sırasında NASA’ya ait WB-57F, Donanma’ya ait NP-3D uçağı ve Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından işletilen ve özel olarak modernize edilmiş 2 adet HALO Gulfstream uçağının da havada olduğunu göstermekte. Bu platformlar, hipersonik ve diğer füze testlerinde düzenli olarak kullanılmaktadır.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Christine Wormuth, testle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu test, Ortak Hipersonik Süzülme Aracı’nın (Common Hypersonic Glide Body) hedef menzillerde hipersonik hızlara ulaştığı bir dizi uçuş testinin üzerine inşa edilmiştir ve bu kabiliyeti sahadaki savaşçının kullanımına sunabileceğimizi göstermektedir.”

Testten elde edilen veriler, hipersonik silah sisteminin kara konuşlu ilk operasyonel konuşlandırmasını ve donanma unsurlarına entegrasyonunu doğrudan destekleyecek; RCCTO ve SSP arasındaki müşterek geliştirme yaklaşımı sayesinde daha hızlı tedarik süreçleri ve maliyet etkin bir sahaya sürme takvimi mümkün olacaktır. ABD Donanması Stratejik Sistemler Programları Direktörü Koramiral Johnny R. Wolfe Jr., testin 2 kuvvet arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirterek şunlara yer verdi;

“Bu test, Ordu ve Donanma arasındaki başarılı ortaklığın bir göstergesidir. Bu iş birliği, müşterek harp ihtiyaçlarını karşılamak üzere eşsiz kabiliyetler sunan dönüştürücü bir hipersonik silah sistemi geliştirmemizi sağlamıştır.”

Dark Eagle ve IRCPS için geliştirilen ortak füze AUR, 2 ana bileşenden oluşmaktadır:

-2 kademeli bir roket güçlendirici

-Üzerinde yer alan motorsuz hipersonik süzülme aracı (HGV)

Tasarım gereği roket, konik şekilli boost-glide aracını optimum irtifa ve hıza çıkarmaktadır. Ardından araç ayrılarak Mach 5’in üzerindeki hızlarda, nispeten sığ ve atmosfer içi bir uçuş profili boyunca hedefe doğru süzülürken öngörülemez manevralar yapmaktadır. ABD Ordusu daha önce bu sistemin azami hızının Mach 17+, menzilinin ise 2775 km’nin (1725 mil) üzerinde olduğunu açıklamıştır.