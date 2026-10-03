ABD Deniz Piyadeleri'nden ACV ailesine takviye: 32 adet ACV-R kurtarma aracı geliyor

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ABD Deniz Piyadeleri, Amfibik Muharebe Aracı Kurtarma varyantı ACV-R'yi tam kapasite üretime taşıdı. 32 araçlık sipariş, amfibik birliklere muharebe sahasında arızalanan veya hasar alan ACV'leri kurtarmak ve tamir etmek için özel zırhlı platform sağlayacak.

Sözleşme değişikliği 30 Eylül 2026'da BAE Systems'e verildi ve toplam bedeli 230,1 milyon dolar olarak açıklandı. Sipariş, üretim, konuşlandırma ve destek maliyetleri ile yedek parçaları da kapsıyor.

ACV ailesinin son üyesi

Kurtarma varyantı ACV-R, ACV ailesinin dördüncü ve son üyesi olarak konumlanıyor. ACV-R, on yıllardır hizmet veren eski AAVR7A1 kurtarma araçlarının yerini alacak ve ACV ailesine doğrudan saha desteği, bakım ve kurtarma sağlayacak.

Deniz Piyadeleri'nin 2026 mali yılı planında 59 adet 30mm kuleli ACV-30 ve ilk 32 adet ACV-R'nin tedariki yer alıyor. Bu denge, ACV'nin artık niş bir amfibi taşıma aracı değil, tam entegre bir muharebe sistemi olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Teslimatların Kasım 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.