ABD, dev ölçekli drone üretimine yöneliyor

ABD Ordu sözcüsünün Military Times’a yaptığı açıklamaya göre ordu, önümüzdeki 2 ila 3 yıl içinde en az bir milyon drone konuşlandırmak amacıyla özel sektörle ortaklıkları artırmayı ve kendi üretim kapasitesini güçlendirmeyi planlıyor.

SkyFoundry ve dron üretiminde Amerika’nın stratejisi

Defence Turk'ten Özkan Kurtuluş'un haberine göre, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Picatinny Arsenal ziyaretinde ordunun insansız hava aracı üretimini hızlandırma umutlarını ilk kez detaylandırdı. Defense News tarafından yapılan habere göre Driscoll, ordunun özel sektörle ortaklıklar kurmasından ve hızlı bir şekilde sahada kullanılmak üzere drone üretecek ordu içi üretimi başlatmasını öngören SkyFoundry adındaki yeni pilot programdan bahsetmekte.

Sözcü yaptığı açıklamada “SkyFoundry, Amerikan sanayi tabanını canlandırmaya yardımcı olacak kamu-özel ortaklığı konseptidir. Bu konsept ABD drone endüstrisini canlandıracak. Amerikan üretimini destekleyecek, nadir toprak elementlerine erişimi artıracak, düşük maliyetli bileşenler üretecek ve nihayetinde ordunun acil ihtiyaçları için dron teslim edecek.” dedi. “Herkes kazançlı çıkacak. Amerikan sanayisi güçlenecek, ülke daha güvenli olacak ve Ordu önümüzdeki 2–3 yılda milyonlarca drone üretecek ve tedarik edecek sisteme sahip olacak.” ifadelerine yer verdi. Sözcü, ordunun özel sektörü geride bırakmaya çalışmadığını; drone teknolojisini ordu üyeleri için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Bu kapsamda sözcü, drone kullanımının geleceğin savaş alanlarını domine edeceğini aktardı. “Bazı dronlar mühimmat gibi tüketilebilir olacak, bazıları dayanıklı olacak ama sonsuza dek dayanması amaçlanmıyor. Herkes drone kullanımı ve karşı-drone (counter-drone) müdahalesi konusunda iyi bilgi sahibi olmalı.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

SkyFoundry Programı

SkyFoundry Yasası, hükümetin kapanmasından kısa bir süre önce, 4 Eylül’de Kuzey Karolina’dan Cumhuriyetçi milletvekili Pat Harrigan tarafından sunuldu. Harrigan, “Modern savaşlarda yaralanmaların %80’inden fazlası artık dronlardan kaynaklanıyor, yine de bunları ölçekli olarak üretecek kapasitemiz yok. Bu başarısızlık pervasızca ve askerlerimizi savunmasız bırakıyor. Bu yasa Amerika’da yılda bir milyon drone tasarlama, test etme ve üretme kapasitesini yaratıyor. Tedarik zincirlerimizden Çin’i çıkarıyor, askerlerimizi hakimiyet kurmaları için donatıyor ve savaşları belirleyen silahları düşmanlarımızın bize üstünlük sağlayacak şekilde üretmesine bir daha asla izin vermeyeceğimizi netleştiriyor.” açıklamasında bulundu.