HII tarafından geliştirilen REMUS teknolojisine dayanan Lionfish araçları, taşınabilir boyutları ve yüksek veri toplama kapasiteleriyle modern deniz savaşlarının kurallarını yeniden tanımlıyor. ABD Donanması’nın talebi doğrultusunda imzalanan bu son sözleşme, mevcut filonun hem sayıca artırılmasını hem de en yeni sensör teknolojileriyle donatılmasını hedefliyor. Sualtında otonom hareket edebilen bu sistemler, riskli bölgelerde insan hayatını tehlikeye atmadan istihbarat faaliyetlerini yürüterek donanmanın operasyonel esnekliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Savunma ekonomisinde teknoloji odaklı dönüşüm

Geleneksel denizaltı projelerinin milyarlarca Euro tutan devasa maliyetleri göz önüne alındığında, Lionfish gibi maliyet etkin çözümler donanmalar için stratejik bir avantaj sağlıyor. Müzakere masasında savunma bütçeleri tartışılırken, sahadaki bu hızlı ve etkili teknolojik yatırımlar, orduların modernizasyon sürecinde ne kadar kararlı olduğunu kanıtlıyor. Mevcut tablo; müzakere masasında barış mesajları verilmesine rağmen, sahadaki insansız sistem yatırımlarının savunma dilini her geçen gün daha fazla domine ettiğini ortaya koyuyor.