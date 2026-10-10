ABD Donanması Tomahawk füzesinde yeni aşamaya geçti

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ABD Donanması, Tomahawk füzelerinde kullanılacak yeni nesil harp başlığı Joint Multiple Effects Warhead System için üretim hazırlıklarına başladı.

Yeni başlık, mevcut başlıklara göre çok daha yüksek delici kapasiteye sahip olacak.

Hem delecek hem imha edecek

JMEWS'i farklı kılan en önemli özellik, çift etkili yapısı. Sistem önce güçlendirilmiş beton yapıları ve yeraltı sığınaklarını deliyor, ardından hedefin içinde patlayarak tam imha sağlıyor. Bu sayede özellikle komuta merkezleri, yeraltı mühimmat depoları ve korunaklı tesislere karşı etkinliğin ciddi oranda artması hedefleniyor.

Tomahawk Blok 5'e entegre edilecek

Yeni başlığın, ABD Donanması'nın en güncel versiyonu olan Tomahawk Blok 5 füzelerine entegre edilmesi planlanıyor. Denizden karaya atılabilen ve uzun menziliyle bilinen Tomahawk'ın bu modernizasyonla birlikte caydırıcılığının daha da artması bekleniyor.