ABD donanması yeni fırkateyn projesini durdurdu

ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan, Constellation sınıfı fırkateyn programı kapsamında son gelişmeleri 25 Kasım günü duyurdu. ABD Donanması’nın daha hızlı inşa edilebilecek yeni savaş gemisi sınıflarına odaklanmak üzere Constellation sınıfı fırkateyn programının iptal edildiğini belirten Bakan; Fincantieri Marinette Marine tersanesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Constellation (FFG-62) ve Congress (FFG-63) gemilerinin inşasının süreceğini ancak, sonraki 4 geminin inşasının feshedildiğini açıkladı.

Programın iptalinin gerekçesi, filoyu hızla büyütme ihtiyacı

USNI News tarafından yapılan habere göre kıdemli bir savunma yetkilisi, gemi programının iptal edilmesinin ABD Donanması’nın yeni gemi sınıflarını daha hızlı inşa etmeyi amaçlayan son girişiminin bir parçası olduğunu belirtti ve ekledi; “Bu karardaki temel etkenlerden biri, filoyu yarının tehditlerine karşı daha hızlı büyütme ihtiyacıdır. Bu çerçeve, Donanmayı yeni gemi sınıflarını daha hızlı inşa etmeye ve savaşçılarımızın daha büyük sayılarda ve daha hızlı şekilde ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri teslim etmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.”

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, Constellation programındaki kesintinin ardından Marinette’in mevcut sipariş defterinde, 2025 yılında teslim edilmesi beklenen son Freedom sınıfı Littoral Combat Ship ve Suudi Arabistan Kraliyet Donanması için Freedom tasarımına dayalı 4 adet çok amaçlı muhrip bulunuyor.

Constellation’ın inşası yaklaşık %12 tamamlanmıştı. ABD Donanması program için yaklaşık 2 milyar dolar harcadı ve Kongre toplam 7,6 milyar dolar ödenek ayırmıştı. Kalan tutarın nasıl değerlendirileceği belli değilken kıdemli bir Donanma yetkilisi USNI News’e şunları söyledi:

“Önümüzdeki haftalarda Kongre ile çalışarak, harcanmamış fırkateyn fonlarının bir kısmının Marinette’te daha hızlı üretilebilecek gemilere yeniden tahsis edilmesini isteyeceğiz. Harcanmamış fonları elimizde tutmayı ve Marinette’te daha hızlı teslim edilebilecek diğer gemilere yönlendirmeyi umuyoruz.”

ABD Donanması yetkililerine göre, ABD Deniz Kuvvetleri şu anda yeni sistemlerin nasıl geliştirileceğini belirleyecek bir filo tasarım incelemesi yürütüyor. Donanmanın 73 adet küçük yüzey muharibi gereksinimi bulunuyor.

Constellation sınıfı fırkateyn programı

ABD Donanması, 6 yıllık değerlendirme sürecinin ardından 2020 yılında Constellation inşası için Marinette’e sözleşme verdi. Bu karar, donanmanın 2 adet LCS sınıfını sonlandırma kararından sonra alınmıştı. Marinette daha önce Freedom sınıfını Lockheed Martin’e taşeron olarak inşa etmişti ve fırkateyn programına tek başına başvurmuştu.

Donanma, tasarım sürecini hızlandırmak amacıyla gemiyi mevcut bir yabancı tasarım üzerine kurmaya karar vermişti. Bu kapsamda Fransız ve İtalyan donanmalarında kullanılan FREMM çok amaçlı fırkateyn modeli temel olarak seçildi.

Ancak karmaşık tasarım aşaması başladığında ABD Donanması ve Marinette, daha sıkı beka standartlarını karşılamak için tasarımda büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bu durum, ilk geminin teslimatını 2026 yılından 2029’a ertelemiş ve maliyeti 1,5 milyar dolar artırmıştı.