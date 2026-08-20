ABD Donanması’nda fırlatma sistemleri değişiyor: Uçak gemilerinde buhar gücüne dönüş kararı

Pentagon ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilen yeni talimatlar doğrultusunda, Ford sınıfı uçak gemisi programının dördüncü gemisi olan ve inşası devam eden USS Doris Miller projesinden başlayarak kritik bir teknolojik dönüşüme gidiliyor. İmzalanan direktif kapsamında, uçakların güverteden fırlatılmasında kullanılan elektromanyetik fırlatma sistemi ile gelişmiş mühimmat asansörlerinin sökülerek yerlerine buhar ve hidrolik sistemlerin entegre edilmesi planlanıyor.

Söz konusu karar, programın ilk aşamalarındaki gemiler olan USS Gerald R. Ford, USS John F. Kennedy ve USS Enterprise'ı kapsamazken, sadece dördüncü gövdeden itibaren sonraki inşa süreçlerini ve gemi mimarisini etkileyecek. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerine bu dönüşümün planlaması için iki aylık bir takvim sunulması istendi.

Teknik tercihler ve maliyet tartışmaları

2009 yılında donanma envanteri için seçilen elektromanyetik fırlatma teknolojisi; uçaklara daha hızlı ivmelendirme sağlaması, bakım kolaylığı sunması ve daha az personel gerektirmesi gibi teknik avantajlarıyla öne çıkıyordu. Buna karşın yeni kararı savunan resmi çevreler, buhar ve hidrolik sistemlerin operasyonel olarak daha esnek, dayanıklı ve büyük ölçekli sürdürülebilirliğe sahip olduğunu savunuyor.

Öte yandan, sistemin halihazırda yarı yarıya tamamlanmış bir üretim sürecindeyken değiştirilmesinin getireceği maliyet yükü, takvim aksamaları ve entegrasyon riskleri savunma sanayi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Sistem üreticisi General Atomics, gelinen aşamada atılan bu adımın ciddi mali ve teknik riskler barındırdığını ve dikkatle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.