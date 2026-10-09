ABD Donanması'ndan Avrupa'da bir ilk: USS Arleigh Burke İspanya'da kuru havuza alındı
ABD Donanması Avrupa'daki bakım planını değiştirdi. Rota'da konuşlu USS Arleigh Burke muhribi, Cadiz'deki Navantia tersanesinde kuru havuza alındı. Bu işlem, İspanya'da konuşlanmanın başlamasından bu yana Avrupa'da yapılan ilk kuru havuz bakımı oldu.
ABD Donanması'na ait USS Arleigh Burke (DDG 51) muhribi, İspanya'nın Cadiz kentinde bulunan Navantia tersanesinde kuru havuza alındı.
10 yıl sonra bir ilk
Bu adım, ABD'nin İspanya'da muharip konuşlandırmaya başlamasından bu yana Avrupa'da konuşlu bir muhribin bölgede kuru havuza alındığı ilk sefer olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar ağır bakımlar için gemilerin ABD'ye dönmesi gerekiyordu.
Rota'da görev yapıyor
USS Arleigh Burke, Rota Deniz Üssü'nde konuşlu ileri konuşlu muhriplerden biri. Sınıfına adını veren ilk gemi olan DDG-51, Akdeniz ve Atlantik'te görev icra ediyor.
Cadiz'deki kuru havuz süreciyle birlikte ABD Donanması, bakım ve onarımları ileri bölgede yapabilme kabiliyetini kazanmış oldu. Yeni modelle gemilerin görev sahasından uzun süre ayrılmadan bakıma alınması amaçlanıyor.