ABD Donanması'ndan General Dynamics'e 273 milyon dolarlık dev modernizasyon onayı

Anlaşmanın en büyük payını, Virginia merkezli NASSCO-Norfolk tersanesine verilen 183,23 milyon dolarlık dev modernizasyon paketi oluşturuyor. Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Truxtun, Depo Modernizasyon Dönemi adı verilen süreç kapsamında tersaneye alınacak. Bu süreçte geminin gövde onarımlarından gaz türbini egzoz sistemlerine, havalandırma ünitelerinden sonar dome mekanizmalarına kadar en ince ayrıntısına kadar bir yenileme çalışması yürütülecek. Özellikle geminin Aegis savaş sistemi ve dikey fırlatma ünitelerinin güncellenerek muharip yeteneklerinin modernize edilmesi, bu projenin temel odak noktasını oluşturuyor. Haziran 2026'da başlaması planlanan çalışmaların Nisan 2028'e kadar tamamlanarak geminin yeniden tam kapasiteyle filoya katılması hedefleniyor.

Denizaltı filosuna yönelik mühendislik desteği artırılıyor

Sözleşme paketinin diğer önemli ayağında ise General Dynamics bünyesindeki Electric Boat birimi devreye giriyor. Connecticut merkezli tesislerde yürütülecek olan bu çalışmalar, donanmanın stratejik ve saldırı denizaltılarına yönelik kapsamlı mühendislik, tasarım ve teknik planlama hizmetlerini içeriyor. İki ayrı sözleşme değişikliğiyle hayata geçirilen bu destek programı, özellikle nükleer denizaltıların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmeyi ve okyanus derinliklerindeki operasyonel ömürlerini maksimize etmeyi amaçlıyor. Teknik dokunuşlarla su altı unsurlarının gizlilik ve dayanıklılık kapasitelerinin artırılması, donanmanın asimetrik savaş gücünü pekiştirecek bir adım olarak görülüyor.

Stratejik yatırımların finansal ve operasyonel kaynakları

Naval Sea Systems Command tarafından yönetilen bu finansman paketi, büyük oranda 2026 mali yılına ait donanma tedarik fonlarından karşılanacak. General Dynamics için önemli bir iş hacmi yaratan bu anlaşmalar, şirketin savunma sanayisindeki pazar liderliğini güçlendirirken aynı zamanda bölgedeki istihdama da katkı sağlıyor. Yatırımın sonucunda elde edilecek teknolojik kazanımlar, ABD Donanması’nın sadece bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, önümüzdeki on yılın değişen deniz savaşı dinamiklerine de hazır olmasını sağlayacak.