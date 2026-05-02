ABD Donanması’ndan gövde gösterisi: MQ-25A Stingray ilk uçuşunu yaptı

ABD Donanması ve Boeing, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak dünyanın ilk uçak gemisi tabanlı insansız yakıt ikmal uçağı olan MQ-25A Stingray’in ilk operasyonel üretim modelini başarıyla uçurdu. Illinois eyaletindeki MidAmerica St. Louis Havalimanı’ndan havalanan devasa insansız hava aracı, yaklaşık iki saat boyunca havada kalarak temel uçuş dinamiklerini sergiledi. Bu uçuş sırasında uçağın otonom taksi, kalkış ve iniş yeteneklerinin yanı sıra yer kontrol istasyonuyla olan veri bağı veri iletim kalitesi de uzmanlar tarafından titizlikle test edildi.

İnsansız tankerler uçak gemilerinin vuruş gücünü artırıyor

Bu yeni nesil insansız platform, ABD uçak gemisi görev gruplarının operasyonel kapasitesini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Mevcut sistemde yakıt ikmali görevlerini üstlenen F/A-18 Super Hornet savaş uçakları, MQ-25A’nın devreye girmesiyle birlikte bu yükten kurtulacak ve tamamen asli görevleri olan muharebe ve vuruş operasyonlarına odaklanabilecek. Yaklaşık 7 ton yakıt taşıma kapasitesine sahip olan Stingray, jetlerin harekat yarıçapını yaklaşık 500 deniz mili kadar genişleterek uçak gemilerinin çok daha güvenli mesafelerden operasyon yapmasına olanak tanıyacak.

Test süreçleri ve gelecek hedefleri netleşiyor

ABD Donanması, toplamda 76 adet MQ-25A Stingray tedarik etmeyi planlarken, bu başarılı uçuşun ardından bir sonraki kritik aşama olan uçak gemisi entegrasyon testlerine geçilmesi bekleniyor. Her ne kadar tam operasyonel kabiliyete ulaşma tarihi bütçe ve geliştirme süreçleri nedeniyle 2029 yılına işaret etse de, bu son test uçuşu teknolojinin olgunlaştığını kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde uçağın sadece yakıt ikmali değil, üzerindeki gelişmiş sensörler aracılığıyla istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılmasına yönelik ek testlerin yapılması hedefleniyor.