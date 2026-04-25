ABD Donanması’ndan nükleer filoya dev yatırım

Küresel denizlerdeki askeri rekabetin teknolojik bir yarıştan ziyade bir sürdürülebilirlik sınavına dönüştüğü bu dönemde, ABD Donanması elindeki nükleer gücü diri tutmak için vites yükseltti. Donanmanın nükleer tahrikli taarruz denizaltılarını kapsayan ve toplam değeri 1,9 milyar dolara ulaşan bu çok yüklenicili dev ihale, aslında Amerikan deniz gücünün arka bahçesinde yaşanan bir lojistik seferberliğin ilanı niteliğinde. Sadece bir onarım takvimi olarak görülmemesi gereken bu hamle, ABD’nin nükleer filosunu her an göreve hazır tutma stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda.

Tersanelerdeki darboğazı aşma ve modernizasyon refleksi

Sözleşmenin temel motivasyonu, yıllardır kamu tersanelerinde biriken yoğunluk ve bakım gecikmelerini özel sektörün dinamizmiyle kırma arzusudur. Özellikle Virginia ve Los Angeles sınıfı denizaltıların planlanan takvimlerin gerisinde kalması, okyanuslardaki stratejik devriyelerin aksamasına ve donanmanın caydırıcılık kapasitesinin baskılanmasına yol açıyordu. Bu devasa bütçeyle birlikte, nükleer denizaltıların sadece mekanik bakımları değil, aynı zamanda yeni nesil muharebe sistemleriyle entegrasyonu da hızlandırılacak. Bu durum, savunma harcamalarında mühimmattan ziyade ‘operasyonel ömür’ kavramının ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.

AUKUS ve Pasifik’teki stratejik satranç

Bu bakım seferberliğinin zamanlaması, Pasifik’teki güç dengeleri ve AUKUS ittifakı gibi çok taraflı askeri ortaklıklarla doğrudan bağlantılı bir seyir izliyor. ABD'nin kendi filosundaki bakım döngüsünü rayına oturtma çabası, aynı zamanda müttefiklerine karşı olan nükleer iş birliği taahhütlerini yerine getirme kabiliyetiyle de ilgili bir sınavdır. Nükleer denizaltı endüstriyel tabanına yapılan bu finansal enjeksiyon, rakiplere karşı bir gövde gösterisinden ziyade, mevcut sistemin çarklarını döndürme ve okyanuslardaki hakimiyetin bakımı olarak okunmalıdır.

Gelinen noktada bu 1,9 milyar dolarlık imza, savunma sanayii ekonomisinde üretimin parıltısından çok, bakım ve onarımın görünmez ama hayati önemini teyit etmektedir. Sadece ihale rakamlarına odaklanan yüzeysel haberlerin aksine, bu süreç ABD Donanması’nın denizlerdeki hegemonyasının ne kadar maliyetli ve karmaşık bir lojistik ağ üzerinde yükseldiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte bu bütçenin kullanım verimliliği, ABD’nin küresel deniz güvenliği denklemindeki yerini ve kriz anlarındaki refleks hızını tayin edecek en temel parametre olacaktır.