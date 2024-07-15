ABD, Evolved SeaSparrow füzesi için 26.2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Raytheon şirketine ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı tarafından daha önce verilen bir sözleşmeye ek olarak 26.213.906 dolarlık revize eklemesi yapıldı.

Söz konusu revizenin Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) ve NATO SeaSparrow Füze Sistemleri programları için sürekli mühendislik ve teknik destek sağlamayı amaçladığı aktarılmakta.

Sözleşme finansmanının %99’u ABD Donanması’na tahsis edilirken kalan %1’i ise Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı aracılığıyla Japonya ve Şili hükümetlerine tahsis edildiği belirtilmekte. Bu bağlamda Raytheon’un ESSM ve NATO SeaSparrow Füze Sistemleri programlarına katılımı, bu gelişmiş füze sistemlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılması için kritik öneme sahiptir.

RIM-7 Sea Sparrow, çok yönlülüğü ile hem gemilerden hem de kara tabanlı sistemlerden konuşlandırılabilmekte

RIM-7 Sea Sparrow; uçaklar, helikopterler ve gemisavar füzeler de dahil olmak üzere çeşitli hava unsurlarına karşı deniz araçlarını savunmak için tasarlanmış kısa menzilli bir füzedir. Çok yönlülüğü ile hem gemilerden hem de kara tabanlı sistemlerden konuşlandırılabilmektedir. Bu durum esnek savunma seçenekleri sunmaktadır.

RIM-162 ESSM füzesi, Sea Sparrow’un gelişmiş bir versiyonu

RIM-162 ESSM füzesi ise Sea Sparrow’un gelişmiş bir versiyonudur. Bahse konu füze, daha yüksek hız, menzil ve doğruluk sağlayarak füzeyi hızlı hareket eden ve manevra yapan tehditlere karşı daha etkili hâle getirmektedir. Bu füze; yüksek hızlı gemisavar füzeler, uçaklar ve yüzey tehditleri dahil olmak üzere çok çeşitli hedeflere saldırabilir ve böylece gemiler için kapsamlı koruma sağlar.

ESSM’nin gelişmiş güdüm ve hedefleme sistemleri hassasiyeti artırır ve tehditleri başarılı bir şekilde engelleme ve etkisiz hâle getirme olasılığını yükseltir. Tüm bunlara ek olarak ESSM, modern muharebe sistemleri ve sensör ağlarıyla entegre edilebilmektedir.