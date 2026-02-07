ABD füze üretimini artırıyor

RTX iştiraki Raytheon, Tomahawk, AMRAAM, Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB), Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA) ve Standard Missile-6 (SM-6) füzelerinin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmak ve teslimatlarını hızlandırmak amacıyla ABD Savaş Bakanlığı ile beş önemli anlaşma imzaladı.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu hassas mühimmatlara yönelik küresel talep artmaya devam ederken, 7 yıla kadar uzanan bu anlaşmalar, şirketin üretimini genişletmek için önceki yatırımlarına dayanarak çerçeveler oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.

RTX tarafından yapılan açıklamaya göre;

- Tomahawk füzelerinin yıllık üretimi 1.000’in üzerine,

- AMRAAM füzelerinin üretimi en az 1.900’e,

- SM-6 füzelerinin üretimi ise 500’ün üzerine çıkaracak.

RTX ayrıca SM-3 IIA ve SM-3 IB füzelerinin üretimini artıracak. Bahse konu mühimmatların birçoğunun üretim oranlarının mevcut oranlarına kıyasla 2 ila 4 katına çıkacağı da şirket tarafından belirtilmekte.

RTX, çeşitli kritik mühimmatların üretimini hızlandırmak için kapasite genişletmeye büyük yatırımlar yaptı ve kapasite genişletme ve üretim hızlandırma projelerine yatırım yapmaya devam edecek. Bu çerçeve anlaşmaları kapsamındaki üretim, Raytheon’un Tucson, Arizona; Huntsville, Alabama ve Andover, Massachusetts’teki tesislerinde tamamlanacak.

Tomahawk seyir füzesi

Tomahawk, gemilerden ve denizaltılardan fırlatılan ve 1.000 mil uzaklıktaki hedefleri hassas bir şekilde vurabilen hassas bir füzedir. ABD ve müttefikleri, Tomahawk’ı 550’den fazla kez uçuş testinden geçirmiş ve 2.300’den fazla kez operasyonel ortamda kullanmıştır.

AMRAAM

Dünyanın en yaygın kullanılan havadan havaya füzesidir. 40’tan fazla müttefik ve ortak ülke tarafından kullanılan AMRAAM, dördüncü ve beşinci nesil uçaklara entegre edilmiş olup, hem havadan havaya hem de karadan hava savunmasını destekleyen NASAMS için birincil füze görevi görmektedir. Üretim 2024’e kıyasla 2025’te neredeyse iki katına çıkmıştır ve füze, 6.000’den fazla test atışı ve 13 havadan havaya muharebe zaferiyle kendini kanıtlamıştır.

SM-3 IB

Savaşta kendini kanıtlamış, hipersonik hızda isabet ve imha hassasiyetiyle kısa ve orta menzilli balistik füzelerin atmosfer dışı önlenmesi için tasarlanmış bir füzedir. Hem gemilerden hem de karadaki fırlatma rampalarından fırlatılabilmektedir. SM-3 IB, Nisan 2024’te ilk kez İsrail hedeflerine doğru ilerleyen İran balistik füzelerini önlemek için kullanılmıştır.

SM-3 IIA

ABD Füze Savunma Ajansı, Japonya Savunma Bakanlığı ve endüstri ortakları arasında yürütülen iş birliği programı kapsamında geliştirilen bir füzedir. Önceki modellere kıyasla daha büyük roket motorlarına ve geliştirilmiş kinetik savaş başlığına sahip olan bu füze, tehditlere daha hızlı müdahale edebilmekte ve kısa ile orta menzilli balistik füze tehditlerine karşı daha geniş bölgeleri koruyabilmektedir.

SM-6 füzesi

Standard Missile-6, hava savunma, su üstü savunma ve deniz tabanlı terminal balistik füze savunmasını destekleyen füzedir. SM-6, çeşitli ABD Donanma gemilerinden ve karadaki fırlatma rampalarından başarıyla ateşlenmiştir.