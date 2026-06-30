ABD Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin ile 8,4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

Lockheed Martin, ABD ordusundan aldığı 8,4 milyar dolarlık devasa PrSM füze üretim ihalesiyle savunma sanayi pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Karadan karaya ateşlenebilen ve yüksek isabet yeteneğine sahip olan yeni nesil füze sistemlerinin seri üretim hatlarını genişletecek olan bu ek sözleşme, Washington yönetiminin konvansiyonel savaş yeteneklerini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden şekillendirme kararlılığını gösteriyor.

Menzil ve isabet kabiliyetinde yeni nesil standartlar

Pentagon ile Lockheed Martin arasında imzalanan bu devasa ek bütçeli sözleşme, ABD Kara Kuvvetlerinin taktik füze kabiliyetlerinde bir çağ atlatmayı amaçlıyor. Eskiyen ATACMS füze sistemlerinin yerini alması için geliştirilen Hassas Vuruş Füzesi (PrSM), çok daha uzak mesafelerdeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha edebilme yeteneğine sahip. Üretim hatlarına aktarılacak olan 8,4 milyar dolarlık bu yeni kaynak, füzelerin sadece üretim hızını artırmakla kalmayacak; aynı zamanda gelişmiş seyrüsefer, elektronik harbe karşı direnç ve otonom hedefleme yazılımlarının da sisteme entegre edilmesini sağlayacak.

Küresel caydırıcılık ve dağınık üslenme stratejisi

Yüksek mobiliteye sahip HIMARS ve M270 çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenebilen bu yeni nesil füzeler, ABD'nin özellikle Asya-Pasifik ve Doğu Avrupa gibi kritik coğrafyalardaki askeri konuşlanma stratejisini doğrudan destekliyor. Yeni nesil arama başlıkları ve modüler gövde yapısı sayesinde hareketli deniz hedeflerine karşı da etkili olabilen PrSM sistemi, Pentagon'un çok alanlı operasyon doktrininin merkezinde yer alıyor. Lockheed Martin tesislerinde üretim takviminin hızlandırılmasıyla birlikte, ilk parti gelişmiş füzelerin yılın ikinci yarısından itibaren ordu envanterine girmesi ve cephe hattındaki konuşlu birliklere sevk edilmesi planlanıyor.