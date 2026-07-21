ABD Hava Kuvvetleri'nden devrim: F-16'da yapay zeka dönemi başladı

Askeri havacılık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri yaşanıyor. ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA ortaklığıyla yürütülen VENOM projesi kapsamında, yapay zekâ entegrasyonu tamamlanan F-16 savaş uçakları ilk havada otonom kontrol testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Güvenlik amacıyla kokpitte insan pilot barındıran bu uçan laboratuvarlar, geleceğin hava savaşlarını şekillendirecek.

Gökyüzünde ipler yapay zekanın elinde

ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı), askeri operasyon modellerini kökten değiştirecek VENOM programında büyük bir eşiği geride bıraktı. Geliştirici ekipler, uçağın ana uçuş yazılımına dokunmadan entegre edilen özel bir otonomi kiti sayesinde, standart bir F-16 savaş jetini gökyüzünde yapay zekâ kontrolüne bıraktı. Havada otonomi testleri kapsamında gerçekleştirilen uçuşlarda, yapay zeka ajanı sadece uçağı uçurmakla kalmadı; aynı zamanda sensörleri ve görev sistemlerini de başarıyla yönetti.

Eglin Hava Üssü'nde gerçekleştirilen testler sırasında, güvenlik ve insan denetimi prosedürleri gereğince kokpitte bir test pilotu hazır bulundu. İnsan pilot, kalkış gibi kritik aşamaları tamamladıktan sonra tek bir düğmeyle kontrolü yapay zeka ajanına devretti. Uçuş boyunca sistemi anlık olarak izleyen pilot, herhangi bir risk durumunda otonom kontrolü devre dışı bırakıp uçağı manuel olarak devralabilecek şekilde bekledi.

Hedef: Geleceğin insansız filolarını yönetmek

Yetkililer, VENOM platformunun bir simülasyon olmaktan çıkıp canlı uçuş ortamına taşınmasının lojistik ve stratejik açıdan dev bir adım olduğunu vurguluyor. Bu programdan elde edilen veriler, ilerleyen aşamalarda insanlı savaş uçaklarıyla birlikte omuz omuza görev yapacak olan yeni nesil insansız hava araçlarının (Collaborative Combat Aircraft - CCA) geliştirilmesinde temel yapı taşı olacak. Gelecekte tek bir insanlı savaş uçağı pilotunun, gökyüzünde yapay zekaya sahip onlarca insansız jetten oluşan bir filoyu komuta etmesi hedefleniyor.