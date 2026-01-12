ABD Hava Kuvvetleri’ne yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk teslim edildi

ABD Hava Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk’ın teslimat törenini 9 Ocak 2026’da düzenledi. Bu bağlamda 99. Uçuş Eğitim Filosu, T-7A’yı teslim alan ilk ABD Hava Kuvvetleri birimi oldu.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, etkinliğe ABD Hava Kuvvetleri’nin üst düzey liderleri ve sektör ortakları katıldı. Katılımcılar arasında ABD Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Korgeneral Scott Pleus, ABD Hava Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Komutanı Korgeneral Clark J. Quinn ve Boeing Başkan Yardımcısı Daniel Gillian da yer aldı.

Quinn konuyla ilgili yaptığı açıklamada “T-7 sadece modern bir yükseltme değil. Bu uçaklar, önümüzdeki on yıllar boyunca hava eğitimimizin önemli bir parçası olacak. Nesiller arası bir sıçramayı temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

T-7A Red Hawk, ABD Hava Kuvvetleri’nde T-38 Talon’un yerini alıyor

T-7A, altmış yılı aşkın süredir ABD Hava Kuvvetleri’nin ana jet eğitim uçağı olarak hizmet veren eskiyen T-38 Talon’un yerini alıyor. T-7A, gelecekteki eğitim gereksinimleri ve ortaya çıkan teknolojilerle birlikte gelişmek üzere tasarlanmış gelişmiş dijital mühendislik, modern aviyonik ve açık sistem mimarisini bünyesinde barındırıyor.

Pleus’a göre Red Hawk, ABD Hava Kuvvetleri’nin 5. ve 6. nesil savaş uçakları için pilot eğitimini bir üst seviyeye taşıması için gereken temel eğitim uçağı. Pleus, bu yeni platformun gelişmiş dijital tasarımı ve üstün uçuş yetenekleri sayesinde, öğrenci pilotların modern savaş uçaklarında gerekli olan karmaşık görev yönetimini öğrenmelerini sağlayacağını belirtti.

Teknik sorunlar teslimat takvimini erteledi

T-7 programı, tasarım, test ve üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli olarak gecikmelerle karşı karşıya kaldı. İlk operasyonel uçakların 2023 yılında satın alınması beklenirken, fırlatma sistemleri ve uçuş kontrol yazılımındaki sorunlar bu tarihi önce 2024’e, ardından 2025’e erteledi. Şu an itibarıyla programın orijinal planın üç yıl gerisinde olduğu belirtiliyor.

2024 yılının Şubat ayında Boeing, bazı parçalardaki kalite sorunları nedeniyle yeni test uçaklarının teslimatını birkaç ay ertelediğini duyurmuştu. Aynı zamanda tedarik zincirindeki sorunlar, düşük oranlı üretim başlangıcını da geciktirdi. Ancak, Hava Kuvvetleri’nin son açıklamasına göre, beşinci test uçağı Aralık 2024’te teslim edildi.